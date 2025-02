Lucas Stassin s'est livré dans un entretien passionnant pour EVECT sur ses six premiers mois à l'ASSE, un club dont il est tombé amoureux ! Extraits.

Formé au RSC Anderlecht, Stassin a rejoint Westerlo en juillet 2023. Un club de première division belge, où il a marqué 11 buts en 31 rencontres. Son passage remarqué a attiré l'attention de l'ASSE, qui l'a recruté en août 2024 pour un montant estimé à 9 millions d'euros, faisant de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club stéphanois.

Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Lucas Stassin a disputé 16 matchs et inscrit 3 buts. Il a aussi délivré 4 passes décisives et obtenu un penalty. Le jeune attaquant belge est également international espoir, ayant représenté la Belgique dans les catégories U15, U16, U18, U19 et U21. Son intégration à l'ASSE est suivie de près, et les supporters espèrent le voir s'épanouir pleinement sous le maillot vert.

Son acclimatation à l'ASSE

"Un mot ? Incroyable ! Même si je pense qu’on peut encore faire mieux au niveau des résultats. Quand je dis « incroyable » c’est surtout au niveau des fans, de l’ambiance, de la ville. Ils vivent pour le foot ici, c’est quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant, pas avec cette ampleur en tout cas."

"J’avais déjà vu ce que ça donnait parce que quand j’étais petit, la fameuse ambiance du Chaudron passait souvent à la télé en Belgique. Après je ne l’avais jamais vécu sur un terrain en tant que joueur et c’est impressionnant. Même ma famille, quand elle vient me voir, elle est toujours impressionnée par la ferveur qu’il y a ici, même quand c’est un match dont le résultat est un peu négatif pour nous. Les supporters sont toujours là quoiqu’il arrive, les membres de ma famille ont été impressionnés."

La meilleure ambiance que tu aies connu ? "Actuellement oui ! C’est un club mythique un peu comme Anderlecht en Belgique je pense mais forcément avec plus de personnes dans le stade, une plus grande ville autour du foot, c’est un peu similaire mais en plus gros, en plus important et en plus impressionnant."

Convaincu par l'arrivée d'Horneland

"Je trouve que c’est un coach déterminé. Il sait ce qu’il veut, que ce soit dans ses idées et même dans sa manière de parler avec ses joueurs, avec le staff. Il sait ce qu’il veut et veut mettre ses idées en place."

Un nouveau rôle à l'ASSE avec Horneland ? "Ça ne m’étais jamais arrivé d’occuper ce rôle, en tout cas dans les tâches défensives. Offensivement, je suis assez libre je n’ai pas forcément de restriction mais défensivement, je joue beaucoup plus bas en gérant davantage les milieux de terrain. C’est un nouveau rôle pour moi qui me permet de prendre de l’expérience et de voir une autre facette du football et du poste d’attaquant aussi. (…) Ces tâches défensives sont un mal pour un bien, c’est ce que le coach dit toujours. On va chercher les adversaires haut, on va les presser, c’est dur mais si on y arrive, on est récompensé derrière et moi en tant qu’attaquant j’ai à ce moment-là plus de ballons négociables."

