L’ASSE monte en puissance dans sa préparation estivale. Après avoir montré un beau visage pour battre les Villarreal, les Verts accélèrent le rythme avec deux matches amicaux face à Montpellier (victoire 2-1) et Grenoble (3-5). Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 29 Juillet

Abonnement : L’ASSE explose les records !

Les supporters stéphanois l’attendaient avec impatience. La campagne d’abonnements a été lancée il y a un peu plus d’un mois. 2 semaines après son lancement, le responsable marketing du club s’exprimait à ce sujet lors du Tournoi des 7 Collines.

Cédric Masson : « On approche déjà les 14.000 abonnements. 5.500 nouveaux abonnés. Objectif assumé : aller chercher le record qui est de 18.000 abonnés lors de la saison 2013/2014. Objectif qui nous semble clairement atteignable. A cela vont s’ajouter les abonnés hospitalités qui vont s’ajouter au décompte des 14.000 abonnés. C’est excellent, c’est très bien, le public répond présent. Le Kop Sud est déjà rempli à plus de 70% d’abonnements. Le Kop Nord est déjà naturellement complet, il y aura peut-être un petit peu de chance avec des désistements en juillet avec la fin de la période de protection (le 19 juillet). ». Les espérances du club étaient élevées quant à la mobilisation du public stéphanois pour le retour dans l’élite.

L’ASSE annonce ce lundi que le nombre d’abonnés s’élève à plus de 19.500. C’est 1.500 de plus que le précédent record qui était à 18.000 pour la saison 2014-2015. 10 ans auparavant l’ASSE retrouvait l’Europe après une 4eme place en Ligue 1 la saison précédente. Aujourd’hui, les verts sont de retour dans l’élite. Une remontée acquise à la 117ème minute du barrage retour à Metz. Le lendemain de ce barrage, l’ASSE entrait dans une nouvelle ère avec le rachat du club par Kilmer Sports ventures. La saison 2024-2025 s’annonce donc passionnante en tribunes avec un peuple vert montre une nouvelle fois qu’il est unique. L’engouement est massif pour la nouvelle saison.

Mardi 30 Juillet

Une belle piste échappe à l’ASSE ?

En fin de semaine dernière, Sébastien Denis (journaliste Foot Mercato) évoquait la situation du milieu de terrain espagnol : « Pedro Diaz, qui a réalisé une belle première saison à Bordeaux (38 matches, 7 buts, 5 passes décisives) est très convoité d’autant qu’il pourra signer libre où il le souhaite (alors qu’il vaut 7 M€). Deux clubs évoluant en Ligue 1 ont fait une proposition ferme au milieu. Un troisième est intéressé. Pedro Diaz privilégie lui un retour en Liga (Valence est intéressé). ».

Dans la foulée, nous vous révélions que l’ASSE faisait partie des trois clubs de Ligue 1 intéressés par le natif de Siero : « Les Verts apprécient le joueur et le suivent depuis plusieurs semaines. Validé par le système Data de Jaeson Rosenfeld, le board stéphanois voit en Pedro Diaz une réelle opportunité de marché. De quoi venir compenser le départ de Dylan Chambost à moindre coût. Attentifs à la situation des Girondins, les Verts ont depuis avancé leurs pions. Le projet stéphanois a été présenté au joueur et à son entourage. Pour autant, il ne sera pas simple de récupérer le milieu espagnol. Celui-ci privilégie un retour en Espagne et ne manque pas de propositions. ».

🚨#Girondins 🇪🇸

▶️Les clubs français dont l’ASSE semblent distancés dans le dossier du très libre et très convoité ex-Bordelais Pedro Diaz

▶️le joueur veut absolument rentrer au pays et veut jouer en Liga

▶️bataille à 4 en Espagne pour le récupérer https://t.co/WufQgLaKfx pic.twitter.com/wh7uGsNWPn — Sébastien Denis (@sebnonda) July 29, 2024

Des nouvelles fraîches sur ce dossier sont tombées et confirment la tendance des derniers jours. En effet, Sébastien Denis valide l’intérêt de l’ASSE pour Pedro Diaz mais précise que son avenir devrait s’écrire à l’étranger. Le journaliste évoque une bataille à quatre en Espagne pour récupérer l’ex-Bordelais. La volonté du joueur est clairement d’évoluer en Liga la saison prochaine et les chances des clubs français sont donc minces. A suivre !

Mercredi 31 Juillet

L’ASSE bat Montpellier et poursuit sa bonne préparation (1-2)

Opposée à Montpellier ce mercredi soir, l’ASSE disputait son troisième match amical, seulement quelques jours après celui contre Villarreal (3-1). Les Verts accélèrent le rythme et vont désormais enchaîner les rencontres tous les trois jours. Ce match était donc très important pour Olivier Dall’Oglio et son staff afin de voir les lacunes et points forts de son équipe, face à une formation évoluant aussi en Ligue 1.

Sous le chaud soleil de Lunel, Stéphanois et Montpelliérains démarrent la partie timidement. Une première frappe d’Ibrahim Sissoko trop croisé puis l’ASSE fait mouche sur sa première véritable occasion. Après une récupération haute, Ben Old décale Antoine Gauthier qui croise son ballon du pied gauche pour ouvrir la marque (13′). Pas inquiétés, les Verts poursuivent leur marche en avant et après un bon débordement de Marwann Nzuzi, Ben Old trouve les gants de Benjamin Lecomte (27′).

🔍 L’ouverture du score des Verts en vidéo ! 👀 pic.twitter.com/15NSjY0kKI — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2024

En jambes, le latéral gauche de l’ASSE multiplie les accélérations sur son couloir et s’essaye à 25 mètres, c’est au-dessus (40′). À la fin d’une première période bien peu rythmée, avec des phases de possession intéressantes pour l’ASSE qui n’hésite pas à repartir de derrière, Augustine Boakye trouve à son tour les gants du portier Montpelliérain (45+1′).

Au retour des vestiaires, six changements côté Verts. Anthony Briançon, Mickaël Nadé et Kévin Pedro remplacent Yunis Abdelhamid, Dylan Batubinsika et Marwann Nzuzi ; Thomas Monconduit et Florian Tardieu rentrent à la place de Lamine Fomba et Antoine Gauthier tandis que Zuriko Davitashvili remplace Louis Mouton. Conquérante, l’ASSE double la mise quand Thomas Monconduit, après une nouvelle récupération haute, lance Ibrahim Sissoko qui efface Lecomte pour finir dans le but vide (56′). Réaction immédiate des Héraultais avec Savanier qui est proche de réduire la marque (58′).

🔙 Le deuxième but des Verts signé Ibra Sissoko ! 👀 pic.twitter.com/QQRo03wIOb — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2024

Après un superbe mouvement collectif, Kévin Pedro est tout proche de son premier but en professionnel mais le jeune Stéphanois manque son face à face (60′). À l’heure de jeu justement, sorties de Sissoko, Boakye, Old et Appiah pour les entrées de la jeunesse de l’ASSE : Jibril Othman, Antoine Gauthier (de retour), Beres Owusu et Jebryl Sahraoui. Sur une des premières situations adverses, Wahbi Khazri réduit la marque sur penalty (85′). En fin de match, une dernière occasion pour Jibril Othman (90+2′) et les Verts s’imposent logiquement face à un Montpellier plutôt faible. De bon augure pour un ASSE qui monte en puissance.

Jeudi 1er Août

Sebastian Nanasi un peu plus proche d’un départ de Malmö ?

Ce n’est un secret pour personne, les Verts cherchent toujours à se renforcer. C’est notamment le cas pour le secteur offensif de l’ASSE. Si Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Ben Old ont déjà rejoint le Forez, le nouveau board stéphanois souhaite attirer un jeune plein de talent. En effet, comme révélé la semaine dernière par Aftonbladet, l’ASSE aimerait enrôler Sebastian Nanasi. Il y a sept jours, Daniel Kristoffersson nous apprenait que » l’AS Saint-Etienne a informé Malmô FF qu’ils étaient prêts à racheter le joueur pour un montant d’environ 100 millions SEK. (environ 8.5 Millions d’euros bonus inclus). Cependant, Nanasi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. ».

Dans la foulée, Foot Mercato confirmait l’information en précisant que le joueur était intéressé par le challenge stéphanois. Ce que nous avons pu nous faire valider depuis. Les deux clubs négociaient toujours il y a quelques jours. Depuis la fuite de ces informations, de nombreux stéphanois observent avec attention l’actualité du Suédois de 22 ans.

Alors qu’il a porté les couleurs de Malmö samedi dernier, il n’est pas apparu sur la feuille de match cette semaine. Les médias locaux évoquent une absence pour cause de maladie. Une absence qui semble durer puisque Nanasi n’aurait toujours pas repris le chemin de l’entraînement à en croire le journal Gasetten. Malade ou en instance de départ ? Difficile de répondre pour l’heure. Pour autant, l’ASSE espère toujours autant boucler l’arrivée de Sebastian Nanasi.

Vendredi 2 Août

La première journée enfin programmée – ASSE

Il y a plus d’un mois, la LFP dévoilait le calendrier complet de la Ligue 1, sans connaître ses diffuseurs. Après de longues négociations, c’est DAZN et Bein Sports qui ont remporté l’appel d’offres pour diffuser le championnat. A 2 semaines de la reprise, on connaît enfin la programmation TV de la première journée de championnat de l’ASSE.

Il y a 2 mois, l’ASSE obtenait sa promotion en Ligue 1 McDonald’s après un match nul arraché en prolongation sur la pelouse de Metz. L’occasion de retrouver l’élite et les équipes niveau ligue des champions. Les Verts affronteront Monaco, 2eme de Ligue 1 la saison dernière. Le club du rocher retrouve les poules de la plus grande des compétitions pour la première fois depuis 6 ans. Le club du rocher voudra démarrer fort en championnat pour se préparer à faire le meilleur parcours européen possible. Le match aura lieu le Samedi 17 août à 21h sur DAZN.

La programmation

Vendredi 16 août 2024 à 20h45 sur DAZN

Havre AC – Paris Saint-Germain

Samedi 17 août 2024 à 17h00 sur belN SPORTS 1

Stade Brestois 29 – Olympique de Marseille

Samedi 17 août 2024 à 19h00 sur DAZN

Stade de Reims – LOSC Lille

Samedi 17 août 2024 à 21h00 sur DAZN

AS Monaco – AS Saint-Étienne

Dimanche 18 août 2024 à 15h00 sur DAZN

AJ Auxerre – OGC Nice

Dimanche 18 août 2024 à 17h00 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – RC Strasbourg Alsace

Angers SCO – RC Lens

Toulouse FC – FC Nantes

Dimanche 18 août 2024 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – Olympique Lyonnais

Samedi 3 Août

L’ASSE coulée par Grenoble (3-5)

Pour leur quatrième rencontre de préparation, et après deux victoires (Villarreal, Montpellier) et un nul (Clermont), les Verts retrouvaient un adversaire bien connu ces dernières saisons avec Grenoble. Pour ce match, quatre quart-temps de 30 minutes et un trou d’air très inquiétant. Retour sur la rencontre amicale.

Le premier quart d’heure est grenoblois avec quelques situations de frappe qui n’aboutissent à des tentatives hors cadre. Finalement, à la 20e, sur un très bon centre d’Antoine Gauthier, Jibril Othman reprend d’une volée astucieuse et ouvre la marque dans cette rencontre. Dans la foulée, Ben old déborde et trouve Davitashvili qui n’arrive pas à ajuster et tire au-dessus. Égalisation juste avant la mi-temps de Grenoble. Sur un ballon dégagé à l’entrée de la surface, le grenoblois décoche une frappe qui surprend un Gautier Larsonneur peu inspiré ! Fin de la première demi-heure sur le score de 1-1 !

Le second acte est catastrophique côté stéphanois. Ils vont encaisser 4 buts en 15 minutes. Les Verts sont complètement absents et prennent des vagues qui font mouche à chaque tentative. 45e minute de jeu : 5-1 ! Cauchemardesque. Un milieu dépassé, une défense peu inspirée. Cela ne plaira pas au staff stéphanois. À 5 min de la fin du second acte, Jibril Othman reprend de la tête un bon centre de Nzuzi mais sa tentative passe juste au-dessus. Davitashvili s’essaie aussi à 20m comme à Villarreal mais le gardien claque le ballon en corner.

⚽️🔙 Les trois réalisations stéphanoises du jour, signées Jibril Othman, Dennis Appiah et Ibrahim Sissoko 👇 pic.twitter.com/GJkOjEgIG3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 3, 2024

L’entame est rapide puisqu’Appiah va tout de suite réduire la marque d’une superbe demi-volée. 5-2 pour l’ancien nantais qui marque son premier but en tant que stéphanois ! Le troisième quart-temps est plus pauvre en occasions. L’ASSE combien bien entre Appiah, Boakye et Sissoko mais le dernier voit son centre ne pas être repris suffisamment fort par le premier. La relation à trois était bonne, dommage ! Monconduit s’essaie à 25m mais sa tentative trouve les gants du portier du GF38. 5-2 à la fin du troisième acte !

Le quatrième acte est sur la même veine que le troisième. Poussive et fatigués, l’ASSE domine mais plutôt stérilement. Sur une belle action collective, Maçon centre pour Sissoko qui réduit la marque. 5-3 ! Un coup franc de Cafaro est proche de ramener les équipes à 5-4 mais le gardien réalise un super arrêt. Le match s’arrête donc sur ce score de 5-3 ! Une piqûre de rappel pour l’ASSE !

Dimanche 4 Août

Au lendemain de cette lourde défaite, la rédaction vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous mercredi pour l’avant-dernier match amical face à Getafe (20h). Allez les Verts.