Ligue 1 : Enorme déconvenue pour les fans de football !

Enfin ! Le dénouement a été long, mais cette fois c’est fait. Les droits TV de la Ligue 1 sont officiellement attribués. Les diffuseurs vont à présent pouvoir proposer leurs offres aux consommateurs.

« À l’issue de son Conseil d’Administration réuni hier, la LFP est heureuse d’annoncer deux accords majeurs avec DAZN et beIN SPORTS concernant les droits de diffusion de la Ligue 1 McDonald’s en France.

À partir du 16 août prochain et pour les cinq prochaines saisons, DAZN diffusera, en direct et en exclusivité, 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s à l’occasion de chaque journée, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages. De son côté, beIN SPORTS proposera en direct et en exclusivité un match de Ligue 1 McDonald’s à chaque journée de championnat.

Ces accords stratégiques, conclus au terme d’un processus particulièrement rigoureux et collégial, offrent les garanties nécessaires pour tous les clubs. L’accord conclu avec DAZN prévoit notamment des bonus atteignables significatifs (un premier bonus automatique de 50 millions d’euros sera ainsi déclenché dès le seuil d’1,5 million d’abonnés atteint lors de la première saison), et des clauses de sortie flexibles. Ce partenariat ouvre la voie à des perspectives de développement importantes et confirme l’attractivité toujours plus forte du football français.

Alors que d’autres opérateurs ont manifesté leur intérêt durant cette période, DAZN et beIN SPORTS ont été sélectionnés par la LFP pour leur engagement à long terme et leur intention de proposer des contenus attractifs, démontrant ainsi leur confiance dans la qualité et la dynamique de croissance de la Ligue 1 McDonald’s.

DAZN s’inscrit dans une stratégie offensive et ambitieuse, à l’instar de sa présence en Italie, Espagne et Allemagne, garantissant une large diffusion du championnat. En parallèle, la décision de beIN SPORTS, partenaire de la LFP depuis près de 15 ans, de s’associer à ce partenariat stratégique souligne son engagement constant auprès du football français, après avoir renouvelé les droits de la Ligue 2 BKT. L’investissement important de beIN SPORTS représente un soutien essentiel pour l’ensemble des clubs.

Vincent Labrune s’en félicite…

Vincent LABRUNE, Président de la Ligue de Football Professionnel

« Grâce à l’unité du football français, nous sommes parvenus à deux accords importants avec DAZN et beIN SPORTS. Les négociations ont été intenses car nous souhaitions aboutir à des accords répondant à l’intérêt de tous les clubs et qui permettront au football français de poursuivre son développement et d’accroitre son attractivité. Nous allons maintenant travailler main dans la main pour proposer à nos fans le plus beau spectacle possible et offrir des contenus à la hauteur de leurs attentes. Au terme de cette séquence, je voulais chaleureusement remercier les présidents des clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, le président de la FFF, les administrateurs de la Ligue, les équipes internes de LFP et LFP MEDIA, et notre partenaire CVC pour le travail accompli et l’unité qui a fait notre force jusqu’aux termes des négociations ».

DAZN finalement à 30 € pour la Ligue 1

L’Equipe nous informe ce jour des offres qui devrait être proposé pour pouvoir suivre la Ligue 1.

« DAZN commercialisera un abonnement à 29,99€ par mois sans engagement pour son offre Ligue 1. Elle devrait annoncer prochainement différentes formules d’abonnement. […] Une clause de sortie est néanmoins prévue au bout de deux ans si le seuil de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint. »

Sur DAZN, ils expliquent :

« Nous avons introduit deux nouveaux plans pour répondre à vos besoins et vous permettre de choisir ce qui vous convient le mieux :

Super Sports : seulement 19,99 €/mois sans engagement ou 14,99 €/mois pendant un an. Vous bénéficiez de tout le contenu, y compris d’un match de Ligue 1 par jour.

Unlimited: seulement 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois pendant un an. Profitez de tout le contenu, y compris tous les matchs de Ligue 1.

Avec nos abonnements Super Sports et Unlimited, vous avez la possibilité de regarder notre contenu sur un nombre illimité d’appareils, ce qui permet à tous les membres de votre foyer d’accéder à leurs contenus préférés. Cependant, veuillez noter que ces abonnements ne permettent qu’un seul flux à la fois. Ainsi, bien que vous ayez la possibilité de passer d’un appareil à l’autre, le visionnage simultané sur plusieurs appareils n’est pas pris en charge. Pour plus de détails sur la gestion de vos appareils et l’optimisation de votre abonnement, cliquez ici pour en savoir plus. »

De son côté, BeIN Sport propose son abonnement à 15€/mois. La chaîne diffusera une rencontre par journée.