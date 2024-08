Le mercato de l’ASSE est bien entamé du côté des arrivées. En revanche, du côté des départs, le chantier est encore immense ! ↕À l’issue de la rencontre contre Montpellier (2-1), Olivier Dall’Oglio s’est livré sur le buteur Antoine Gauthier. Il a d’ailleurs ouvert la porte à un possible prêt ? Explications.

Gauthier, le joueur le plus utilisé de la préparation de l’ASSE

Bonne surprise de cette préparation, Antoine Gauthier a bonifié sa préparation par un but contre Montpellier. Bien servi par Ben Old, il a envoyé une belle frappe croisée. Au-delà de ce but, le joueur né en 2004 et dont le contrat s’achève en juin 2025, il est le joueur le plus utilisé dans cette préparation (178 minutes en trois matchs).

À un an de la fin de son contrat, le milieu de poche stéphanois sait que c’est l’année ou jamais pour convaincre le staff et les dirigeants.

Le bonheur est dans le prêt ?

À l’issue de la rencontre contre Montpellier à Lunel, Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur Antoine Gauthier. Des propos issus du Progrès : « J’aime bien son état d’esprit. Ça peut être une bonne surprise pour lui. Il est jeune mais cela fait un petit moment qu’il est dans le groupe. Il faut qu’il passe un cap. Il y aura une discussion autour de son cas. »

Un message envoyé par le coach pour qu’il parte en prêt ? Dans ce cas, le club devra le prolonger d’une saison, car on ne peut prêter un joueur à un an de la fin de son contrat.

Une situation qu’avait vécu Louis Mouton la saison dernière à Pau. D’ailleurs, très en jambes depuis le début de la préparation, le nouveau numéro 14 de l’ASSE s’est exprimé : « Le coach essaie beaucoup de schémas, on travaille beaucoup les sorties de balle. On crée une connexion avec les défenseurs, on sent qu’aujourd’hui (NDLR : mercredi) il y a une progression, ce n’était pas mal. Le coach fait tourner à l’entraînement donc on a des habitudes avec tout le monde. C’est top si on arrive à garder cette énergie et cette complémentarité. » Un choix de carrière qui lui permet de s’offrir probablement ses premières minutes de jeu en ligue 1 avec son club formateur. Antoine Gauthier est prévenu !