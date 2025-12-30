Deux points devant AS Saint-Étienne à la trêve, le Red Star FC réalise une première partie de saison qui dépasse largement les attentes. Son entraîneur, Grégory Poirier, s’est exprimé au micro de la chaîne Youtube officielle de la Ligue 2, livrant une analyse lucide de la performance de son équipe, mais aussi un regard appuyé sur les forces du championnat… et sur l’ASSE.

À l’heure de faire le bilan, Grégory Poirier ne cache pas sa satisfaction. Le technicien audonien reconnaît que cette deuxième place à la trêve n’était pas forcément envisagée au départ.

« C’est très satisfaisant, on est super contents, super fiers. C’est beaucoup de travail, c’est une super récompense mais ce n’est pas une finalité », explique-t-il, avant d’insister sur la progression réalisée par son groupe. « Il y a eu beaucoup de moments difficiles la saison dernière en voulant se maintenir, et aujourd’hui on est bien positionnés. Je dois être honnête, je ne l’avais pas imaginé à ce point-là. »

Le bond statistique est parlant. « Si on regarde la moyenne de points, c’est exceptionnel : on est passé de pratiquement un point de moyenne la saison passée à deux maintenant », souligne Poirier, qui voit dans cette dynamique la matérialisation d’un travail de fond.

Ligue 2 : un championnat marqué par les relégués

Interrogé sur le niveau général de la Ligue 2, l’entraîneur du Red Star met en avant un facteur déterminant pour lui : la présence massive des clubs relégués de Ligue 1 en haut de tableau.

« Cette année il y a la particularité d’y avoir dans les premiers les trois équipes qui descendent de Ligue 1 », analyse-t-il. « Il y a une telle différence entre le joueur de Ligue 1 et le joueur de Ligue 2. Sur le papier, elles seront favorites. »

Dans cette analyse, Grégory Poirier cite notamment Troyes, qu’il considère comme la référence rencontrée cette saison. « Je suis d’accord pour dire que Troyes est la meilleure équipe que nous avons affrontée, que ce soit à domicile ou à l’extérieur », explique-t-il, en évoquant leur qualité dans la transition.

Poirier : un regard franc sur l’ASSE

L’ASSE n’échappe pas à son analyse. Si Poirier reconnaît le potentiel stéphanois, il n’hésite pas à pointer une prestation ratée lors de leur confrontation directe. « Même si je pense que Saint-Étienne a fait un non-match contre nous, il faut le reconnaître », lâche-t-il sans détour.

Un constat que ne démentiront pas les supporters stéphanois, conscients que la marge de progression existe encore malgré une position solide au classement.

Enfin, Grégory Poirier refuse toute précipitation dans les objectifs. « On a avancé dans nos objectifs presque plus vite », admet-il, tout en restant prudent. « On ne le matérialise pas par de nouveaux objectifs pour ne pas être déçus. »

Il met surtout en garde contre un changement de statut. « Les matchs deviennent plus difficiles, on nous lit beaucoup. Il y a un aspect mental qui entre en jeu », conclut-il. Un discours lucide, qui illustre parfaitement les enjeux de cette Ligue 2 dense et exigeante, où l’ASSE devra répondre présent dès la reprise pour rester dans la course.