Alors que l’ASSE doit affronter Le Mans FC ce soir à 20h, un doute subsiste autour du maintien de la rencontre. En cause, l’état de la pelouse du stade Marie-Marvingt, gelée par endroits en raison des températures négatives enregistrées dans la Sarthe. Un possible report n’est pas totalement à exclure.

L’ASSE est attendue ce samedi soir pour un rendez-vous important face au Mans FC. Mais à quelques minutes du coup d’envoi, l’incertitude domine. Dès leur arrivée sur la pelouse de Marie-Marvingt, les joueurs stéphanois ont pu constater une surface particulièrement dure. Le gel, installé depuis plusieurs heures, a fragilisé l’état du terrain et suscité des interrogations légitimes au sein des deux camps. Les conditions climatiques compliquent clairement la tenue de la rencontre, alors que la sécurité des joueurs reste la priorité absolue.

L’état de la pelouse a d’ailleurs été évoqué lors de la traditionnelle réunion d’avant-match selon les informations du Progrès. Une discussion qui montre bien que le doute est réel. Dans ce type de situation, les officiels prennent le temps d’analyser chaque paramètre avant de trancher. À ce stade, aucune décision définitive n’a été communiquée, mais le scénario d’un report est bel et bien envisagé.

ASSE : une pelouse gelée qui inquiète

Malgré les dispositifs mis en place pour protéger le terrain, certaines zones restent dures et difficiles à pratiquer. Le stade Marie-Marvingt n’a pas été épargné par la vague de froid, et l’évolution des températures à l’approche du coup d’envoi sera déterminante. Comme souvent dans ce genre de contexte, la décision finale reviendra à l’arbitre principal, en lien avec les délégués de la rencontre.

Possible report : une décision attendue

À l’approche de 20h, l’ASSE comme Le Mans FC se tiennent prêts à toutes les éventualités. Un report serait contraignant pour les deux clubs, tant sur le plan sportif que logistique, mais la sécurité reste non négociable. En cas de maintien du match, les conditions s’annoncent délicates, avec un rythme potentiellement haché et une qualité technique impactée.

Les supporters stéphanois suivent la situation de près, dans l’attente d’une décision officielle. Pour l’heure, la rencontre est toujours programmée, mais le doute plane encore au-dessus de Marie-Marvingt. Les prochaines minutes seront décisives.