La Ligue 2 reprend ses droits ce samedi soir à 20 heures sur les antennes de beIN Sports. L'AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse de l’étonnant promu manceau pour lancer sa deuxième partie de saison. Les caméras de BeIN Sports ont capté les images de Patrick Videira dans le vestiaire Manceaux.

Véritable sensation de la première partie de saison, le Mans FC reçoit ce samedi soir l’ASSE. Un duel au sommet entre deux équipes ex æquo au classement. Stéphanois et Manceaux se partagent la troisième place avec 30 points, les Verts devançant leur adversaire du soir à la différence de buts (+10).

Loin d’être perturbé par son statut de promu, Le Mans attaque l’année 2026 avec une dynamique impressionnante ! 15 matchs consécutifs sans défaite. Les Manceaux ont conclu 2025 en trombe et s’étaient déjà illustrés dans le Chaudron en s’imposant 3-2 lors de la 10ᵉ journée.

Au micro de beIN Sports, Patrick Videira se confie sur le nouveau statut du Mans, pendant qu'Eirik Horneland évoque la pression à Saint-Étienne

J'aime cette pression à Saint-Étienne

Après une fin d’année 2025 plus compliquée, le coach stéphanois le sait, l’AS Saint-Étienne est attendue sur cette seconde partie de saison.

« Je me sens bien, je suis impatient. Ça va être une belle ambiance, avec deux équipes qui attaquent et qui ont besoin de prendre les trois points pour se relancer. Oui, à Saint-Étienne, on ressent la pression, mais c’est normal. Il faut savoir la gérer. Moi, j’adore ça. J’aime quand les choses sont difficiles, on fait tout pour se sortir de ce genre de situation. Et à Saint-Étienne, cette pression, il faut savoir la surmonter. »

Le Mans un statut qui à changé

Dynamique contraire au Mans, Patrick Videira se confie sur un statut qui a changé

« L’objectif est clair : finir le mieux possible. On enchaîne une année 2025 extraordinaire. Le 18 octobre, en gagnant à Geoffroy-Guichard, notamment en Coupe, on a pris conscience de certaines choses. On s’est rendu compte qu’on était capables d’être au niveau, et depuis, on se remet en question en permanence. »

« Aujourd’hui, on a encore des absents, mais c’est la force du groupe et du collectif. On n’a pas de joueurs capables de faire la différence seuls. On s’appuie sur un projet de jeu bien identifié et, malgré les absences, on ne veut pas s’en écarter. La réalité, c’est que notre statut a changé : on n’est plus le petit promu qui dérange. »

Une équipe extraordinaire

Malgré un statut qui à changé, Le Mans craint l'AS Saint-Étienne et son potentiel offensif

« L’AS Saint-Étienne est une équipe extraordinaire, avec un potentiel offensif impressionnant. On a envie de jouer, de les embêter et de donner du plaisir à nos supporters. C’est une équipe qui aime jouer à l’intérieur pour ensuite isoler sur les couloirs, il faudra être vigilants là-dessus. On sait aussi qu’ils ont des failles défensives et on devra appuyer là où ça fait mal. »