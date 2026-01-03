L’AS Saint-Etienne (ASSE) se déplaçait au Mans pour lancer la phase retour de Ligue 2 ce samedi soir. Face à une équipe ambitieuse et invaincue depuis douze matchs en championnat, les Verts jouaient leur place sur le podium. Les hommes d’Eirik Horneland espéraient stopper la dynamique des Manceaux pour rester devant au classement. Résumé de la rencontre.

Après une fin d’année 2025 plus que décevante, l’ASSE débutait 2026 face à l’équipe la plus en forme du championnat. Le Mans n’a plus perdu depuis plus de trois mois et comptait autant de points que les Verts avant le coup d’envoi.

Dès l’entame, l’AS Saint-Étienne a imposé son rythme et donné le ton d’une première période largement maîtrisée mais frustrante dans la finition. À la 8e minute, les Verts passent tout près de l’ouverture du score sur une action limpide : El Jamali glisse une superbe passe dans le dos de la défense pour Stassin, parfaitement démarqué. L’attaquant entre dans la surface, croise sa frappe, mais le ballon fuit le cadre de quelques centimètres. Un premier avertissement sérieux pour des Manceaux jusque-là fébriles. Sainté continue de pousser et se procure une nouvelle énorme occasion à la 27e minute.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas pour l'ASSE

Au cœur du jeu, Eymard sort un véritable éclair de génie avec une passe millimétrée pour Stassin, encore idéalement placé dans la surface. Le Stéphanois choisit l’enroulé, le geste est juste, mais le ballon passe une nouvelle fois à ras du poteau. Le scénario semble cruel pour des Verts dominateurs, mais incapables de concrétiser. Et comme souvent, l’adversaire se réveille au moment où on l’attend le moins. À la 32e minute, Le Mans frôle l’ouverture du score sur sa meilleure occasion de la période. Gueye adresse un centre parfait pour Robin, qui contrôle et frappe puissamment. Il faut alors une parade exceptionnelle de Gautier Larsonneur, impérial sur sa ligne, pour maintenir le score vierge. La réponse stéphanoise ne se fait pas attendre. Trois minutes plus tard, Davitashvili déclenche une frappe bien placée, mais Kocik, déjà au sol, sort un réflexe incroyable en levant le bras au dernier moment pour détourner le ballon.

Le rythme est élevé, les occasions s’enchaînent, mais la pause est sifflée sur un score nul et vierge malgré une nette domination des Verts. Au retour des vestiaires, Saint-Étienne repart avec les mêmes intentions. À la 58e minute, Davitashvili réalise un numéro exceptionnel balle au pied, élimine deux défenseurs avant de servir Stassin. Le Belge tente un lob mal inspiré et voit Kocik, encore vigilant, détourner le danger. Trois minutes plus tard, Miladinovic se joue de son vis-à-vis avec un superbe crochet et frappe, mais le portier manceau s’interpose une nouvelle fois. Dans la continuité, Tardieu arme une lourde frappe qui frôle le poteau. Le match devient plus décousu, chaque équipe cherchant la faille. En fin de rencontre, Le Mans se crée une dernière frayeur immense : sur corner, Lauray enchaîne une volée splendide qui frôle la cage stéphanoise. Le ballon ne rentrera pas. Un match intense, dominé par Sainté, mais marqué par un cruel manque d’efficacité. Score final 0-0 !