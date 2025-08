Les Verts continuent de dégraisser dans ce mercato. Le jeune défenseur Beres Owusu, formé à l’ASSE, va rejoindre le Grazer AK en première division autrichienne sous la forme d’un prêt avec option d’achat selon nos informations.

Après ne pas avoir pris part aux deux derniers matchs amicaux face au Paris FC et à Cagliari, Beres Owusu a compris que son avenir immédiat ne passerait pas par Saint-Étienne. Né en 2003, le défenseur central souhaite avant tout jouer.

Malgré une intégration progressive au groupe professionnel ces derniers mois, la concurrence en défense centrale s’annonce trop forte cette saison à l’ASSE. En quête de minutes et d’expérience, Owusu a choisi d’accepter une offre venue d’Autriche. Il s’apprête ainsi à rejoindre le Grazer AK, pensionnaire de Bundesliga autrichienne selon nos informations.

Le Grazer AK, une belle opportunité pour Beres Owusu

Promu en première division la saison passée, le Grazer AK entamera en 2025-2026 sa deuxième saison dans l’élite du football autrichien. Le club est en quête de renforts jeunes et dynamiques pour consolider son maintien et viser plus haut. Le profil de Beres Owusu, puissant et capable de jouer dans l’axe ou à droite, a séduit la cellule de recrutement.

Le prêt inclut une option d’achat, preuve que le club autrichien compte sur lui à moyen terme. Pour le joueur, c’est une opportunité de s’installer dans un championnat compétitif tout en accumulant du temps de jeu au plus haut niveau.

L’ASSE dégraisse dans ce mercato

Du côté de l’AS Saint-Étienne, ce prêt permet aussi de désengorger un effectif défensif très fourni, tout en laissant une porte ouverte à un retour si le joueur progresse.

Pour Owusu, ce choix témoigne d’une ambition claire : ne pas rester en réserve, mais prendre des risques pour avancer dans sa carrière. Après avoir décliné plusieurs offres en National et à l’étranger, il a finalement opté pour un projet solide et un club structuré. Son départ sera officialisé dans les prochains jours après la visite médicale et la signature du contrat.