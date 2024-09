Il y a 10 jours, l’ASSE prenait 8 buts sur la pelouse de Nice. Une fessée historique à oublier pour les Verts. Les stéphanois doivent repartir de l’avant à Nantes en fin d’après-midi. Voici le XI probable de l’ASSE à la Beaujoire.



Olivier Dall’Oglio pourra compter sur le retour d’Augustine Boakye. Le Ghanéen a fait son retour à l’entraînement il y a 10 jours. L’entraîneur stéphanois n’aura pas beaucoup de choix concernant ses latéraux. Yvann Maçon est blessé au ménisque depuis la trêve internationale. Marwan Nzuzi et Kevin Pedro sont également forfaits, tout comme Pierre Cornud. L’ancien latéral gauche du Maccabi Haïfa s’est blessé aux ischions-jambiers face à Nice. Il manquera plusieurs semaines de compétition.

Ibrahima Wadji avait retrouvé le chemin des pelouses de l’Étrat cette semaine. L’attaquant sénégalais a rechuté pour la énième fois depuis 1 an. Les galères continuent pour l’ancien de Qarabag qui ne pourra pas être de la partie. Thomas Monconduit est toujours forfait tout comme Anthony Briançon. Le défenseur stéphanois est touché au genou. Une réflexion est en cours pour une potentielle opération.

Une défense qui doit reprendre confiance

Après avoir réalisé son premier clean sheet de la saison face à Lille, Gautier Larsonneur en a encaissé 8 à Nice. Le portier stéphanois a très vite été lâché par sa défense sur la côte d’Azur. Il va une nouvelle fois garder la cage stéphanoise en espérant une tout autre issue qu’il y a 10 jours.

Olivier Dall’Oglio avait reconduit la même défense que face à Lille. Un choix qui a vite montré ses failles. Les 4 hommes ont rapidement été dépassés. Le coach stéphanois avait alors réorganisé son système de jeu. Un système à 3 centraux qu’il pourrait reconduire cet après-midi. Buteur contre son camp à Nice, Dylan Batubinsika devrait être aligné en défense centrale. Il devrait être aux côtés de Yunis Abdelhamid et Mickaël Nadé.

Des pistons et seulement 2 milieux

En passant à 3 centraux, les latéraux vont devenir des pistons. Olivier Dall’Oglio a peu de solutions concernant ses joueurs de côté. À droite, Dennis Appiah devrait connaître une nouvelle titularisation. L’ancien nantais va retrouver son ancien club pour la première fois depuis son départ. Il avait quitté Nantes quand l’ASSE était au bord du gouffre puisque les Verts étaient derniers de Ligue 2. De l’autre côté, Ben Old devrait être titularisé piston gauche. Le néo-zélandais devrait être préféré à Léo Pétrot dans ce rôle.

Au milieu, Olivier Dall’Oglio devrait reconduire 2 de ses titulaires à Nice. Mathis Amougou ne devrait pas enchaîner une 6ᵉ titularisation consécutive. Aïmen Moueffek et Pierre Ekwah devraient être associés. Leur seconde titularisation de la saison ne s’est pas passée comme la première. Le milieu prêté par Sunderland souhaite voir ses coéquipiers relever la tête face à son club formateur. Il n’aura passé qu’une saison chez les jeunes canaris. Pierre Ekwah avait ensuite pris la direction de l’Angleterre et plus précisément de Chelsea.

L’ASSE garde son trio offensif

Olivier Dall’Oglio devrait aligner le même trio offensif pour la 3ᵉ fois consécutive. Lucas Stassin devrait débuter en pointe. L’attaquant belge est à la recherche de sa première réalisation chez les Verts. Il n’a malheureusement pas pu avoir de situation face à Nice. L’ancien d’Anderlecht n’a pas eu l’occasion de se montrer lors de la déroute stéphanoise. Il aura été remplacé à la mi-temps par Ibrahim Sissoko.

Sur les ailes, Mathieu Cafaro devrait occuper le couloir gauche. Le joueur formé à Toulouse est toujours l’unique buteur de l’ASSE cette saison. En espérant qu’il y ait de nouvelles réalisations stéphanoises à Nantes. Les Verts étant la pire attaque de Ligue 1 avec 1 seul but marqué. Mathieu Cafaro devrait être accompagné de Zuriko Davitashvili sur l’aile droite.

Sur le banc : Maubleu – Pétrot – Tardieu – Fomba – Miladinovic – Bouchouari – Amougou – Sissoko – Boakye