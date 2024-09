Humiliés à Nice (8-0), les Verts ont concédé leur plus large défaite depuis la saison 1951-1952. Inexcusables et lâchés par ses supporters, qui ont quitté l’Allianz Riviera à la pause, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio doivent des excuses au peuple Vert. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 16 Septembre

Un retour surprise pour l’ASSE ?

Après un début de saison raté, les Verts sont enfin parvenus à glaner leurs premiers points. Une victoire très précieuse pour l’ASSE. Olivier Dall’Oglio a pu compter sur ses deux nouvelles recrues. Pierre Ekwah et Lucas Stassin ont pu gouter au Chaudron pour la première fois. L’entraîneur des Verts a également pu s’appuyer sur un duo d’ailiers bien en jambes. Zuriko Davitashvili et Mathieu Cafaro se sont montrés décisifs. Pour autant, ODO n’avaient que peu de cartouches sur le banc. Si Ben Old et Ibrahim Sissoko ont pu apporter du sang frais, les Verts ont dû composer avec l’absence de plusieurs joueurs blessés. C’est notamment le cas d’Augustine Boakye.

Olivier Dall’Oglio attendait le Ghanéen pour la réception d’Auxerre. Il expliquait jeudi en conférence de presse : « Augustine Boakye a ressenti une douleur musculaire au niveau du mollet. Ça va beaucoup mieux, mais ce n’est pas réglé. Sur ce match-là, il ne sera malheureusement pas là. On l’a eu perdu la veille de match de Brest. Il a ressenti une douleur assez vive. Ça a l’air d’aller mieux. J’ai espoir de le récupérer sous une dizaine de jours. »

À en croire les images de l’entraînement, le milieu offensif est déjà de retour à l’entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour l’ASSE qui déplore déjà une infirmerie bien pleine. Yvann Maçon, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji restent absents pour l’heure. Si l’arrivée d’un joker reste une option pour remplacer le latéral droit, c’est bien Dennis Appiah qui assure l’intérim pour l’heure.

Mardi 17 Septembre

Un ancien de l’ASSE attaque son club

Pour son retour dans l’élite, l’ASSE va affronter une poignée de joueurs qui ont porté le maillot vert à une époque. Les stéphanois ont déjà pu croiser la route de Mahdi Camara avant la trêve. Plus récemment, ils ont battu le LOSC de Rémy Cabella sur le score de 1-0. D’autres clubs comptent d’anciens Verts dans leur rangs. Montpellier est le club qui en compte le plus avec Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Falaye Sacko. Les 3 hommes occupent la dernière place du classement, une position qui ne leur est pas inconnue. En effet, ils auront passé une longue période à cette place lors de leur dernière saison à l’ASSE. Jean-Eudes Aholou et Lois Diony sont également chez un concurrent des Verts, puisqu’il évoluent à Angers.

Homme fort de la remontée du SCO dans l’élite, Loïs Diony n’avait pas manqué de chambrer le peuple vert. Au final, les Verts sont remontés 2 semaines plus tard. Depuis l’attaquant ne vit pas de beaux jours en Anjou. Alexandre Dujeux ne compte pas sur l’ancien numéro 9 de l’ASSE. Le joueur a été envoyé en réserve avec Adrien Hunou.

Les 2 joueurs ont décidé de saisir la commission juridique de la LFP pour être réintégrés parmi le groupe professionnel. Selon Ouest France, l’ancien attaquant de l’ASSE souhaite désormais quitter Angers. L’entraîneur du SCO a annoncé réintégrer prochainement les 2 attaquants d’ici quelques jours. Avant d’être envoyé en réserve, Loïs Diony avait participé à quelques minutes de la première journée face à Lens.

Mercredi 18 Septembre

Grosse tuile pour Nice avant la réception des Verts

L’ASSE se déplace à Nice ce vendredi pour le compte de la J5 de Ligue 1. Les niçois auront à cœur de l’emporter après s’être incliné à Marseille le week-end dernier. Déjà privé de plusieurs joueurs les Aiglons déplore une nouvelle blessure ! Présent en conférence de presse ce mercredi, Franck Haise a fait le point sur l’état de ses troupes. Le coach niçois déplore plusieurs absences importantes.

Franck Haise (Entraîneur de l’OGC Nice) : « Il n’y a pas de gros changements. Pour Morgan Sanson (touché à la cheville), j’avais l’espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement collectif cette semaine, mais ça ne sera pas le cas. On ne le retrouvera pas tout de suite. Je crois que ce sera plutôt pour octobre. Hicham Boudaoui (sévèrement blessé au genou) a repris un entraînement de réathlétisation, ça avance plutôt bien. On verra dans les deux semaines et demie qu’il reste avant la trêve si on peut le récupérer. On a un petit doute sur Issiaga Camara, il a un problème tendineux. Il était en soins hier (mardi 17 septembre). Il devrait quand même s’entraîner aujourd’hui. Et il manque toujours Terem Moffi (rupture des ligaments du genou) et Gaëtan Laborde (lui aussi touché au genou). »

L’Équipe nous informe que l’ailier Jérémy Boga est d’ores et déjà forfait pour la réception de l’ASSE. « Le joueur boitait bas à l’issue de l’entraînement et avait un gros bandage à son départ du centre d’entraînement des Aiglons, qu’il a quitté pour aller se faire poser des points de suture. La plaie est très importante et l’ex de Sassuolo est d’ores et déjà forfait pour la réception des Verts ce vendredi. Il pourrait manquer plusieurs matches. »

Un nouveau coup dur pour les aiglons avant de grosses échéances. Les hommes de Franck Haise feront leur entrée en lice en coupe d’Europe la semaine prochaine.

Jeudi 19 Septembre

Bouna Sarr prêt à rebondir à l’ASSE ?

Depuis le début de saison, l’ASSE n’est pas épargnée par les blessures. L’une des plus contraignantes concerne Yvann Maçon. Le latéral stéphanois s’est sérieusement blessé au ménisque face à Brest (défaite 4-0). Un week-end où les Verts ont perdu plus que trois points. Cette blessure a nécessité une intervention chirurgicale. Maçon sera absent a minima deux mois selon les premières estimations. Dans le meilleur des cas, Olivier Dall’Oglio devra donc composer avec cette absence jusqu’à fin novembre. Un couac de taille qui fait cogiter en interne.

À l’instar des autres clubs de Ligue 1, l’ASSE peut recruter un joker (en France uniquement) ou un joueur libre de tout contrat. ODO l’a confirmé en conférence de presse, les dirigeants stéphanois étudient la possibilité de se renforcer.

À en croire Sud Quotidien, Bouna Sarr serait une option sérieusement envisagée par les Verts. Sans club depuis que son contrat a pris fin au Bayern Munich cet été, l’ancien marseillais cherche un challenge intéressant pour se relancer. Deux clubs seraient sur les rangs. La Real Sociedad lui proposerait un contrat d’une seule saison, mais avec la possibilité de voir prolonger son contrat. Par ailleurs, l’ASSE aurait quant à elle proposé un contrat de deux saisons pour le latéral sénégalais. Le joueur échangerait toujours avec le club espagnol et les dirigeants stéphanois. Si nous ne sommes pas en mesure de confirmer l’information, il est certain que les dirigeants restent penchés sur la possibilité de signer un joker à ce poste dépourvu.

Vendredi 20 Septembre

L’ASSE humiliée à Nice (8-0)

L’ASSE jouait ce vendredi en ouverture de la 5e journée de ligue 1 contre Nice. Après une première victoire contre le LOSC (1-0) qui a donné de la confiance au groupe d’Olivier Dall’Oglio, les joueurs stéphanois voulaient enchaîner.

L’entame de match est délicate pour les Verts. Sur la première opportunité niçoise de la partie, Moukoko coupe le centre de son coéquipier. Au ralenti on s’aperçoit que c’est Dylan Batubinsika qui marque contre son camp. 2 minutes plus tard, Tanguy Ndombele hérite d’un centre repoussé par Batubinsika. La frappe de l’ancien lyonnais termine au fond des filets. L’ASSE est menée 2-0 après 6 minutes de jeu. Après 15 minutes d’accalmie, Mohamed Ali Cho marque le 3ème but des locaux. L’ancien angevin se balade avant d’envelopper sa frappe. L’ASSE est déjà coulée à Nice après 25 minutes de jeu.

Le festival n’est pas fini, sur l’engagement, les aiglons en mettent un 4ème. Youssoufa Moukoko est bien le buteur cette fois. Olivier Dall’Oglio effectue 3 changements à la 35ème minute pour provoquer un électrochoc. Une minute plus tard 5-0. Evan Guessand se promène dans cette défense stéphanoise… Nice ajoutera encore un but à la 39ème. Youssoufa Moukoko s’offre un doublé pour le 6-0. L’OGCN s’est amusé en première période.

Les Verts repartent sur la pelouse sans leurs supporters. Le parcage s’est vidé à la mi-temps. Le début de seconde mi-temps est plus calme malgré quelques incursions niçoises. Les hommes de Franck Haise lèvent le pied en vue de l’Europa League. Saint-Etienne aura enfin une possibilité de réduire l’écart. Ben Old voit sa frappe être déviée puis détournée sur sa barre par Bulka. 5 minutes après, Sofiane Diop y va de son but. L’ancien monégasque a suivi la frappe de Bouanani repoussée par Larsonneur. Le calvaire ne s’arrête pas là, Benjamin Bouchouari concède un penalty. Pablo Rosario s’en charge et le transforme. L’ASSE s’incline 8-0 et subit sa plus large défaite depuis 1951 (0-9 contre Bordeaux).

Dimanche 22 Septembre

Sacrée gueule de bois pour les supporters des Verts ce week-end. Après l’humiliation à Nice, l’heure est au profil bas et au travail. Rendez-vous lundi 23 septembre (21 h) pour débriefer cette défaite dans le Sainté Night Club, sur Twitch et YouTube.