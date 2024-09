Les U17 de l’ASSE ont sombré en terres nîmoises le week dernier (défaite 3-2). Un match où les Verts se sont effondrés, concédant 3 buts en 10 minutes de jeu. Après un début de saison qui n’est pas à la hauteur des espérances, les joueurs de David Le Moal comptent engranger des points chez la lanterne rouge de la JS Ajaccio en Corse. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 16h.

La compo de l’ASSE

Masse – Teillol, N. Mouton, Kasia, Lengue – Charros, Ait Amer, Yvars – Fuleki, Moulin, Nativoha.

Sont entrés en jeu : Thouilleux, Bagelli, Jolivet, Bijot

Résumé de la rencontre

Dans ce match joué à Mezzavia, les Verts vont rapidement prendre les choses en main. La première mi-temps a du sens et l’ASSE prend logiquement l’avantage. Nativoha va ouvrir la marque puis suivi par Ait Amer qui s’offre un troisième but en autant de matchs. Dans la foulée, Brandon Nativoha s’offre un doublé avant qu’un des joueurs d’Ajaccio marque un but contre son camp.

À la pause, les stéphanois mènent 4-0 et le match semble déjà plié. Malheureusement, le second acte va être moins abouti. Alors que le scénario est clairement à l’avantage des coéquipiers du double buteur Brandon Nativoha, ils ne vont inscrire qu’un seul but lors de la seconde période par l’intermédiaire de Melvin Bijot. L’attaquant U16 arrivé en provenance d’Aix (73) faisait aujourd’hui sa première apparition en U17 national.

5-0, c’est le score final pour les joueurs de David Le Moal qui obtiennent une victoire logique face à une équipe qui jouera sa survie toute la saison.

La semaine prochaine, les Verts recevront Lyon La-Duchère pour un derby qui s’annonce intéressant puisque les rhodaniens ont battu leurs homologues de l’Olympique Lyonnais. En difficulté avec déjà deux défaites au compteur, les U17 doivent trouver une dynamique positive et cela passera par le fait d’enchainer les victoires.

Crédit photo : asse.fr