L’ASSE se déplace à Nantes et devra laver l’affront (8-0 à Nice). Pierre Ekwah s’est présenté en conférence de presse. Il a répondu aux questions des journalistes. Retranscription.

Pierre Ekwah (ASSE) : « Pourquoi Saint-Étienne ? Parce que c’est Saint-Étienne, c’est un club mythique. J’ai eu de bonnes discussions avec le coach et le directeur sportif. Cela m’a conforté dans l’idée de venir ici, et puis aussi pour le championnat. Je voulais découvrir la Ligue 1, je n’avais jamais joué en France et je voulais découvrir un grand championnat, surtout que je venais d’une deuxième division. »

Heureux d’être à l’ASSE

Pierre Ekwah (ASSE) : « Adaptation express ? Dès que j’ai franchi la porte ici, j’ai été très bien accueilli. Ça a fait en sorte que même moi, au bout de deux ou trois jours, je me disais : « Ah ouais, quand même, on dirait que ça fait longtemps que je suis ici. » Je commence à connaître un peu plus… un peu plus de choses, un peu tout le monde. C’était sympa et j’ai eu cette chance. Je suis arrivé en fin de mercato, mais c’était durant la trêve internationale, même s’il manquait quelques joueurs. J’ai donc pu vraiment m’intégrer dans le collectif, avoir beaucoup de discussions avec le coach, avec le staff. Et même découvrir un peu la ville, m’imprégner du club de Saint-Étienne. Donc, c’était sympa.

Je connaissais surtout des noms, mais personnellement, non. Je ne les connaissais pas vraiment. La Ligue 1 ? C’est un très bon championnat. Il y a des joueurs internationaux dans toutes les équipes. Pour l’instant, j’ai affronté deux très bonnes équipes. Le niveau est vraiment élevé. Ce championnat m’avait bercé pendant mon enfance. Je regardais aussi quand j’étais en Angleterre. J’avais des amis qui y jouaient, donc on m’a toujours parlé de ce championnat, comme quoi il était relevé pour ceux qui y jouent ou y ont joué. Et oui, je l’ai constaté directement contre Lille et Nice.

Mon retour en France ? Quand j’ai eu l’opportunité de venir, je n’ai pas hésité. Bien sûr, ça me fait plaisir, mais c’est un peu étrange en même temps, car je suis parti assez jeune d’Angleterre. Mais c’est cool de revenir dans le pays de mon enfance, on va dire. C’est sympa d’entendre parler français, de faire des conférences de presse en français, tout ça. Jouer dans ce championnat, c’est vraiment super. Quand tu allumes la télé, c’est toi. Quand ta famille allume la télé, c’est toi. C’est très sympa, on va dire.

La ville de Saint-Etienne ? Vraiment, un tout petit peu, je suis très casanier, je ne vais pas vous mentir. Je suis très, très casanier. Ce que je fais, c’est juste les courses, et ensuite je rentre chez moi. Mais je pense que je vais trouver un guide touristique parmi les joueurs de l’équipe. »

Un retour à Nantes particulier

Pierre Ekwah (ASSE) : « Nantes ? C’est un très bons souvenirs. Ce qui va me faire drôle, c’est que j’ai connu ce club pendant un an. J’avais signé un peu plus tôt chez eux, mais je ne l’ai vraiment connu que pendant un an. Ce qui va me sembler étrange, c’est que j’y allais vraiment en tant que jeune du centre de formation pour regarder les pros. J’ai toujours cette image en tête. Je sais exactement où les jeunes du centre de formation s’assoient à la Beaujoire. Donc, c’est sûr qu’à un moment donné, je vais jeter un œil par là et me dire : « Oui, il y a quelques années, je m’asseyais ici. » Mais maintenant, je reviens dans cette belle ville, et ça va être sympa. Je vais revoir certaines personnes qui sont encore au club, dans la formation. Donc, ça va être sympa. »