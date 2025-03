Les hommes d’Eirik Horneland se déplacent sur la pelouse du Havre ce dimanche après-midi (17h15). Une rencontre qui s’annonce comme une “finale” pour la course au maintien. Les Normands comptent un point d’avance sur l’ASSE, qui aimerait récupérer la place de barragiste et revenir éventuellement à hauteur de Reims. Voici les XI Verts qui devraient débuter au Stade Océane.

L’ASSE n’a plus connu la victoire depuis huit rencontres. Pire encore, les Stéphanois n’ont plus gagné à l’extérieur depuis onze mois. De son côté, le HAC n’a plus gagné à domicile depuis début novembre. Les Verts seraient bien inspirés d’interrompre leur série négative tout en prolongeant celle des hommes de Didier Digard.

Une infirmerie vide et une suspension à l’ASSE

Cette semaine, Eirik Horneland a pu compter sur tout son effectif à l’entraînement. Seul Florian Tardieu était préservé en début de semaine avant de faire son retour. Le natif d’Istres figure bien dans le groupe stéphanois pour ce déplacement au Havre. Pierre Ekwah, qui avait manqué la réception de Nice en raison d’une blessure au mollet, est apte.

Ben Old et Ibrahima Wadji sont en phase de reprise. Les deux joueurs ont été réintégrés aux séances avec le groupe, mais sont encore trop justes pour prétendre à un retour en championnat. Eirik Horneland a évoqué une possible présence des deux hommes à Montpellier le week-end prochain. Dylan Batubinsika ne sera également pas du voyage. Le Congolais a écopé d’un carton jaune face à Angers, synonyme de révocation de son match de sursis.

Une première titularisation en défense

Gautier Larsonneur va, comme à son habitude, débuter en tant que capitaine stéphanois. Le portier reste sur trois matchs consécutifs en encaissant au moins trois buts et aimerait ramener un clean sheet. La dernière fois que la cage stéphanoise était restée inviolée remonte au 23 novembre (victoire 1-0 face au MHSC).

En défense, Eirik Horneland va être contraint à un ajustement ce dimanche. Dylan Batubinsika, suspendu, devrait être remplacé par Maxime Bernauer. L’ancien du Paris FC devrait être aligné aux côtés de Mickaël Nadé. Yvann Maçon et Léo Pétrot devraient débuter en tant que latéraux.

Un retour pour l’ASSE au milieu

Pierre Ekwah devrait effectuer son retour après avoir manqué la réception de Nice. L’ancien milieu de Sunderland, touché au mollet, avait été préservé pour ce dimanche. Il devrait prendre la place de Florian Tardieu, qui a manqué plusieurs entraînements cette semaine.

Les deux autres hommes du milieu stéphanois ne devraient cependant pas changer. Aïmen Moueffek, de retour dans le XI pour la première fois depuis fin octobre, devrait enchaîner. Le Marocain devrait être associé à son compatriote, Benjamin Bouchouari.

Une attaque inchangée

Zuriko Davitashvili a retrouvé sa place dans le XI face à Nice. Le Géorgien avait commencé sur le banc face à Angers avant de réaliser deux passes décisives en seconde période. Irvin Cardona devrait une nouvelle fois être aligné sur l’aile droite de l’attaque stéphanoise.

Enfin, Lucas Stassin devrait débuter en pointe de l’attaque de l’ASSE. Le Belge a marqué son cinquième but de la saison il y a huit jours et confirme sa montée en puissance. L’ancien attaquant de Westerlo est en train de gagner sa place au sein du onze d’Eirik Horneland.