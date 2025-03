Ce dimanche à 17h15, l’AS Saint-Étienne se rendra au Stade Océane pour y défier Le Havre dans un match à forts enjeux pour le maintien. Les deux équipes, séparées par un seul point, jouent gros dans cette confrontation directe du bas de tableau. Pour Eirik Horneland et ses hommes, l’équation est simple : il faudra absolument ramener un résultat positif de Normandie pour espérer sortir de la zone rouge.

Alors que les incertitudes étaient nombreuses dans le camp havrais, Didier Digard peut finalement souffler. Le Havre récupère Daler Kuziaev et Yassine Kechta pour la réception des Verts. Le retour du milieu international russe Kuziaev, pourra apporter son expérience à un collectif parfois friable dans les transitions. Yassine Kechta, quant à lui, de retour de blessure à la cuisse, apportera de la densité au milieu de terrain.

Le capitaine Abdoulaye Touré, incertain jusqu’à la dernière minute, devrait bien être de la partie. Seule ombre au tableau pour le HAC : l’absence confirmée d’Arouna Sangante, pilier de la défense havraise. Son forfait obligera Didier Digard à recomposer sa ligne arrière, probablement avec Lloris et Kinkoue. Un duo moins expérimenté mais qui a tout de même permis aux Normands de s'imposer lors du spectaculaire 4-3 à Lens.

Une occasion en or pour les Verts ?

Pour l’ASSE, ce déplacement pourrait bien être l’une des dernières occasions de relancer la machine à l’extérieur. Avec seulement 2 points pris loin de Geoffroy-Guichard cette saison, les Stéphanois affichent le plus mauvais bilan de Ligue 1 à l’extérieur. Cependant, face à la pire équipe à domicile — Le Havre n’a récolté que 6 points en 12 matchs chez lui — les Verts doivent saisir leur chance.

Eirik Horneland récupére Pierre Ekwah. Le milieu de terrain, essentiel dans l’équilibre défensif et la relance rapide, pourrait faire énormément de bien à un groupe souvent trop perméable. Avec 56 buts encaissés en 24 matchs, la défense stéphanoise devra se montrer plus hermétique pour espérer décrocher un résultat.

Le Havre - ASSE : Un duel de tous les dangers

Avec seulement un point d'écart, Le Havre (16e, 20 points) et l’ASSE (17e, 19 points) sont en lutte directe pour le maintien. Une victoire normande creuserait l'écart à 4 points avec les Verts et permettrait aux Havrais de respirer un peu. À l'inverse, un succès stéphanois ferait basculer le HAC dans la zone rouge et offrirait à l'ASSE une bouffée d'oxygène plus que bienvenue.

Les retours de Kuziaev et Kechta pourraient changer la donne au milieu de terrain, notamment dans l’animation offensive. Eirik Horneland ne s’en cache pas : ce match pourrait marquer un tournant dans la course au maintien. Après des performances encourageantes mais frustrantes, l’ASSE doit impérativement inverser la tendance pour éviter de s'enliser. « On sait que c’est un match charnière. Il faudra faire preuve de caractère et de réalisme », a insisté le coach stéphanois en conférence de presse.

Le calendrier des Verts ne laisse que peu de place à l’erreur. Avec des confrontations directes, chaque point pris à l’extérieur pourrait compter double dans la quête du maintien.

Rendez-vous décisif à 17h15

Le Stade Océane sera le théâtre d’une véritable finale pour le maintien ce dimanche. Avec un effectif presque au complet et une pression maximale, l’ASSE devra répondre présent. La mission s'annonce périlleuse mais pas impossible face à un HAC en quête de stabilité et encore en rodage malgré son succès à Lens.

Le coup d'envoi est prévu à 17h15. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les Verts et leurs supporters, qui espèrent enfin voir leur équipe décrocher une victoire loin de Geoffroy-Guichard.

Composition Probable : Gorgelin - Ballot Touré, Lloris, Kinkoué, Nego - Soumaré, Diawara, Touré, Casimir - Ayew, Hassan