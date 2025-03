L'AS Saint-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Pierre Ekwah, joueur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Il a notamment évoqué le manque de constance de l’équipé stéphanoise. Extraits.

Pierre Ekwah (joueur de l'ASSE) : "Il ne faut pas trop s'affoler, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a une situation compliquée, mais il ne faut pas s'affoler parce que dans l'affolement, il y a certains comportements qu'on ne devrait pas avoir, qu'on a. Mais il faut être réaliste avec nous-mêmes, c’est la zone rouge.



Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Et surtout, il faut redoubler d'efforts. Faire certaines choses qu'on n'a pas fait et surtout faire des choses qu'on fait, les faire en mieux. Il faut surtout garder les bonnes intentions et tout le temps les refaire, minute après minute, match après match, semaine après semaine, mois après mois."

Un manque de constance criant à l’ASSE

Pierre Ekwah (joueur de l'ASSE) : "Des fois, c'est sûr qu'on a eu un manque de constance parce qu'on pouvait sortir des très bons matchs. Le match d'après, il était un peu plus compliqué. C'est sûr que quand on est dans cette situation, dans la zone rouge, il y a certainement eu un manque de constance parce qu'on l'a vu à certains moments où on se sentait très bien sur le terrain et aussi de l'extérieur, on avait des très bons rendus.



Mais oui, dans une saison comme ça, il y a eu un manque de constance parce qu'on a eu quelques victoires qui étaient assez nettes et bonnes. Et d'autres, on a eu des matchs plus compliqués. C'est sûr que des fois, il peut y avoir un manque de constance durant les matchs. C'est pour ça aussi qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ça aussi qu'on doit régler."