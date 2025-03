Battues par le PSG 1-2 en demi-finale de Coupe de France, les joueuses de l'ASSE n'ont pas du tout démérité. Interviewé en fin de rencontre, le coach stéphanois Marc-Antoine Brihat veut retenir tout le positif autour de ce match.

À l'issue de la rencontre, Marc-Antoine Brihat s'est exprimé au micro de BeIn Sport. L'entraîneur de l'ASSE a tenu a félicité les 1 491 supporters venus encourager les amazones

"Je tiens à souligner l’apport du public qui a été important"

"Alors, là, je suis partagé un petit peu dans les émotions, alors forcément je suis fier du visage qu’on a montré, de l’état d’esprit des filles et de ce qu’on a proposé dans le contenu. On a fait un match qui a été vraiment cohérent sur les demi-temps. Aujourd’hui, voilà, forcément frustré de prendre ce but sur les dernières secondes. Il va falloir digérer cette défaite, mais je tiens à souligner l’apport du public qui a été important aujourd’hui et qui a permis aux filles d’aller chercher ce petit plus et de se dépasser."

À propos du maintien de l'ASSE en Arkema Première Ligue

"Maintenant, ça va être l’objectif, voilà. En Coupe de France, on vient de se faire éliminer. L’objectif, c’est de maintenir ce club en D1. On va avoir besoin de l’apport des supporters. On a pas mal d’échéances, voilà, à l’extérieur, mais aussi à domicile. Et c’est vrai que cet apport-là est vraiment un impulse pour les filles. Ça fait bien aujourd’hui. Ce que j’ai vu dans les tribunes, je suis au cœur, c’est un très beau moment.

Complètement. Ce que j’ai vu aujourd’hui sur le contenu, ça m’intéresse énormément. Ça me plaît énormément, l’état d’esprit qu’on a dégagé, qu’on a montré. C’est un vrai plus et on va en avoir besoin pour cette fin de saison. Aujourd’hui, forcément, je vais m’appuyer sur ce match-là pour préparer, on va dire, les échéances à venir et pour aller chercher ce maintien au plus vite."