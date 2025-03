L'AS Saint-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Pierre Ekwah, joueur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Le milieu prêté par Sunderland s’est exprimé sur les maux des Verts hors de leurs bases. Extraits.

Pierre Ekwah (joueur de l'ASSE) : "Les supporters nous ont donné de la force, on va dire, pour les deux prochains matchs.

Ils ont dit qu'ils seront là et qu'ils seront derrière nous pour les deux prochains matchs qui sont importants, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et surtout, ils nous ont dit qu'ils seraient là jusqu'à la fin de la saison."

Le moment ou jamais pour enfin capitaliser

Pierre Ekwah (joueur de l'ASSE) : "C’est le bon moment pour aller enfin gagner à l’extérieur. On se le dit, on se le dit, on s'est beaucoup dit aussi, mais je pense que là vraiment c'est le bon moment. Surtout frapper un très grand coup sur la table, face à des concurrents directs, c'est entre guillemets le moment parfait pour le faire. On est totalement prêt mentalement à aller là-bas et revenir avec les trois points.

Il n'y a pas un blocage à l’extérieur. C’est sûr qu'on se le dit parce qu'on l'entend souvent. Que ce soit vous (les médias), que ce soit entre nous, on sait, on n'est pas aveugles que les résultats à l'extérieur ça ne nous a pas apporté grand-chose. Mais non, aucun blocage parce que si on va là-bas avec un blocage, on va justement se dire qu'il ne faut pas perdre. Alors qu'il faut totalement aller là-bas comme si on jouait à la maison.

Mais c'est surtout se dire qu'il y aura nous sur le terrain et il y aura les supporters avec nous. On doit être à l'extérieur comme si on était à la maison et se donner à fond."