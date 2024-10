L'ASSE a pris un nouveau coup dur ce samedi, en enregistrant sa sixième défaite de la saison, ce qui place les Stéphanois dans une situation critique après seulement neuf journées de championnat. Olivier Dall’Oglio et ses joueurs devront impérativement s’imposer face à l’équipe talentueuse de Strasbourg.

L'ASSE dans le dur

Alors que les Verts avaient l'occasion de distancer un concurrent direct ce samedi, ils ont relancé Angers en s’inclinant 4-2, une défaite qui profite directement à leur adversaire. L’ASSE se retrouve désormais 16ᵉ, occupant provisoirement la zone de relégation en Ligue 1.

Si Olivier Dall’Oglio est largement critiqué depuis le début de saison, il fait également face à de nombreuses blessures. Comme beaucoup d’autres équipes du championnat, les Stéphanois sont frappés par les absences. Pierre Cornud, qui a repris la course la semaine dernière, ne reviendra pas avant plusieurs semaines. Thomas Monconduit et Anthony Briançon sont également indisponibles, poursuivant leur rééducation. c'est également le cas de l'attaquant sénégalais Ibrahima Wadji. Tandis que Ben Old est d’ores et déjà forfait pour plusieurs mois, un coup dur pour l’équipe.

Maçon et Wadji are back

Cependant, une bonne nouvelle se profile : Yvann Maçon devrait faire son retour dans le groupe stéphanois pour affronter Strasbourg. Avec 24 buts encaissés en neuf rencontres, les Verts possèdent actuellement la deuxième pire défense du championnat. Seul Montpellier fait pire avec 29 buts concédés. Olivier Dall’Oglio n’a pas encore trouvé la bonne formule. Le cas Yunis Abdelhamid en défense centrale soulève des questions, et les latéraux montrent aussi des signes de faiblesse. Yvann Maçon n’a disputé que deux matchs cette saison avant d'être opéré du ménisque, s’éloignant temporairement des terrains.

Le retour de Maçon pourrait offrir des solutions supplémentaires à l’entraîneur. Polyvalent, il est capable de jouer aussi bien à gauche qu’à droite. Cela pourrait-il reléguer Léo Pétrot ou Dennis Appiah sur le banc ? Réponse samedi soir, à 21 heures. De plus, Ibrahima Wadji est revenu de Clairefontaine et a repris l’entraînement ce lundi. L’attaquant Sénégalais a passé plusieurs semaines dans les Yvelines dans le cadre de sa rééducation.