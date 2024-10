L'ASSE s'est inclinée face à un adversaire direct. Une défaite qui fait mal aux Verts et à l'inverse qui soulage grandement Angers. Jordan Lefort s'est exprimé après la rencontre. Des propos retranscris par Ouest France.

Jordan Lefort (Angers) : "C’est du soulagement. Vu ce qu’on a fait sur les dernières rencontres, c’est mérité parce qu’on a fait des bons matches, on travaille bien à l’entraînement et il nous manquait cette victoire pour valider tout ça. Sur les six derniers matches, on a perdu une seule fois. Donc cette victoire, c’est bien d’un point de vue comptable. D’autant qu’on passe devant 2-3 équipes."

Une victoire méritée pour Angers

Jordan Lefort (Angers) : "On concède un penalty malchanceux, je dirais (sourire), pour me défendre un peu (c’est lui qui l’a concédé). Derrière, on mène 2-1, mais on prend un nouveau but sur une frappe contrée. Mais on a la force mentale de marquer deux nouveaux buts donc c’est très bien. On marque quatre fois, ce n’est pas si courant. On en prend deux, c’est un axe de progression pour l’équipe."

La roue tourne du bon côté

Jordan Lefort (Angers) : "Comme je le dis et le répète, ces dernières semaines, à Toulouse et à Marseille… Avant il y a eu Strasbourg et Nantes (1-1 à chaque fois)… Il nous manquait ce petit brin de chance qui fait basculer les matches. Ce soir (samedi), on l’a eu, malgré un scénario un peu foufou. Cette fois, ça a joué en notre faveur."

Angers ne veut pas s'enflammer

Jordan Lefort (Angers) : "La saison est encore longue. On n’a que 7 points ce soir. On a la chance de mettre quelques équipes derrière nous. D’un point de vue comptable, c’est très bien. Mais on a deux gros morceaux, Monaco et le PSG dans les deux prochaines semaines. Il va falloir faire le maximum pour prendre quelques points."