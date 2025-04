L’ASSE a accroché un point au terme d’un match complètement fou face à Brest (3-3). Les Verts restent en vie dans la course au maintien mais ne gagnent toujours pas. Voici les trois enseignements après la rencontre.

Toujours en vie. Ce dimanche 13 avril, l’ASSE recevait une surprenante équipe de Brest, toujours à la lutte pour les places européennes. Dans un Geoffroy-Guichard toujours aussi bouillant, les Verts ont alterné le bon et le mauvais pour arracher un point du match nul qui, au final, n’arrange personne.

Des carences, encore et toujours

Et pourtant, à la vue de l’entame de match, les Stéphanois auraient probablement signer pour un match nul. Parce qu’une fois encore, les Verts ont encaissé un but sur la première occasion adverse. Une fois encore, après une erreur personnelle. Alors que Brest poussait et enchaînait les corners, Irvin Cardona a voulu repartir court. Trop gourmand, l’attaquant de l’ASSE a été contré par Pereira-Lage qui a mystifié Ekwah avant de centrer pour Ajorque qui a pris le dessus sur Nadé. Une perte de balle, une passe et voilà les Verts déjà menés (6’).

Problème, cette erreur n’était que la première d’une série. Puisque sur un coup franc qui semblait d’abord anodin, Larsonneur a voulu rassurer sa défense en sortant loin de son but. Une prise d’initiative complètement ratée par le capitaine des Verts qui a percuté Bernauer, laissant Sima marquer dans le but vide (25’). Mais malheureusement pour l’ASSE, comme dit l’adage : jamais deux sans trois. C’était cette fois autour d’Ekwah de se mettre à la faute bêtement. Une aubaine quand on a un tireur de coup franc comme Pereira-Lage et un attaquant comme Ajorque, auteur d’un doublé (37’).

L’ASSE a du cœur

Trois buts encaissés d’une manière évitable qui sont d’autant plus frustrant car l’ASSE a, hormis cela, montré un visage conquérant et déterminé. Menés à trois reprises, les Verts ont à chaque fois fait leur retard. D’abord sur leur première occasion, avec un corner de Davitashvili prolongé par Nadé au deuxième poteau pour la belle demi-volée de Stassin (17’). Le Belge auteur de son 10e but de la saison, son 5e sur les six derniers matches.

C’était ensuite au tour de Cardona de se rattraper de sa bévue du début de match. Un but qu’on a l’habitude de voir avec l’ancien attaquant brestois, buteur d’une belle tête décroisée au premier poteau sur un corner, là encore, du n° 22 Géorgien (34’). Et si les Verts ont plutôt été maîtrisés après la pause, se heurtant à un rythme haché par le gain de temps brestois, ils ont encore fait preuve d’une détermination qu’on souhaite revoir. Après une barre de Baldé qui aurait pu tuer le match, Tardieu, d’une ouverture millimétrée, à trouver un Cardona auteur d’un enchaînement sublime pour lober Bizot et ramener les Verts à hauteur (81’).

L’ASSE n’est pas morte

Un but qui a, un peu plus encore, chauffé à blanc les 33 000 supporters présents dans le Chaudron malgré le mauvais temps. Et preuve que les Verts n’ont vraiment pas abdiqué, ils auraient pu faire basculer le match dans l’irrationnel quand Davitashvili, sur un bon centre d’Appiah, a lui aussi trouvé la barre transversale (90’+5). Un dénouement frustrant tant l’ASSE a jeté toutes ses forces dans la bataille d’une fin de match complètement débridée.

Surtout, la preuve que les Stéphanois ne sont pas morts, malgré un classement qui reste défavorable. Au soir de la 29e journée, les Verts restent premiers relégables avec 24 points mais reviennent à trois points du Havre, balayé par Rennes à domicile (1-5). Un moindre mal pour l’ASSE qui compte six buts de retard sur les Normands à la différence de buts mais peuvent espérer à la vue du calendrier havrais (Paris, Monaco, Auxerre, Marseille, Strasbourg).

Et le soutien exprimé par le peuple Vert à l’issue du match face à Brest est porteur d’espoir. Des chants côté sud, une prise de parole pleine d’encouragements côté nord et en ligne de mire, le match le plus important de la saison face à l’ennemi de toujours. Un soir qui pourrait être fondateur pour l’ASSE. C’est tout le mal qu’on souhaite aux Verts, et à tous ceux qui les aiment.