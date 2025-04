Les Verts jouaient leur survie dans ce championnat contre Brest. Après la victoire de Reims vendredi (2-0), une défaite était synonyme de quasi Ligue 2. Généreuse et proche de gagner, l'ASSE a obtenu un point en revenant par trois fois au score dans ce match (3-3). Voici les trois buts inscrits par Cardona (x2) et Stassin en vidéo.

Lors d’un match spectaculaire au stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne et le Stade Brestois se sont quittés sur un score de parité (3-3), au terme d’une rencontre riche en rebondissements. Malgré une première période marquée par une défense friable, les Verts ont su revenir dans la partie à plusieurs reprises, avant d’arracher le match nul en fin de rencontre.

La première mi-temps a été particulièrement mouvementée. Dès la 6e minute, Brest ouvrait le score grâce à Ajorque, bien servi par Pereira Lage après une perte de balle de Cardona. L’ASSE répondait rapidement, avec une égalisation signée Lucas Stassin à la suite d’un corner (17e). Mais Brest reprenait l’avantage sur coup franc, où Sima profitait d’une sortie manquée de Larsonneur pour marquer de la tête (25e). Les Verts revenaient une nouvelle fois au score grâce à Cardona, opportuniste sur un nouveau corner (34e). Toutefois, la joie stéphanoise était de courte durée : Ajorque, encore lui, inscrivait un deuxième but de la tête (37e), sur un centre parfait de Pereira Lage.

Les erreurs défensives, notamment sur coups de pied arrêtés, et la fébrilité de Larsonneur dans les airs ont fortement pesé sur l’ASSE, qui rejoignait les vestiaires menée 3-2, malgré deux égalisations.

Au retour des vestiaires, sous une pluie battante, les Stéphanois montraient un visage plus combatif. Stassin se montrait actif dès la reprise, mais sans succès. Bien que Brest conservait la maîtrise technique, notamment grâce aux percées de Pereira Lage et Lala, la défense de l’ASSE se montrait plus solide.

Le tournant du match intervenait à la 80e minute, avec un bijou d’Irvin Cardona : parfaitement servi par Florian Tardieu, l’ancien Brestois contrôlait le ballon et lobait Bizot d’une frappe splendide pour égaliser (3-3). Score final 3-3.

Les buts de l'ASSE en vidéo

Stassin remet les Verts dans le match (1-1)pic.twitter.com/ev5xUMJ1Jl — Alex (@Alex_InDaHouse2) April 13, 2025

Nouvelle égalisation des Verts signée Cardona (2-2)

Qui se blesse et devrait être remplacé par Ben Oldpic.twitter.com/vpksOFmwtY — Alex (@Alex_InDaHouse2) April 13, 2025