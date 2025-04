L'ASSE affrontait le Stade Brestois ce dimanche à 15h. À l'issue de la rencontre, Eirik Horneland (coach stéphanois) s'est exprimé sur ce match nul de 3-3. Voici les propos retranscrits par France Bleu Saint-Etienne Loire.

Eirik Horneland (ASSE) : "On a eu un début de match difficile avec ce but concédé très tôt. On a été fragile, cette entame de match m'a laissé sur ma faim, m'a déçu. Après ce premier but, on a continué à montrer des signes de fragilité jusqu'à ce qu'on puisse développer 2-3 attaques et qu'on obtienne ce corner de Cardona. J'ai senti après ce premier but qu'on reprenait confiance et qu'on reprenait le fil du match mais le deuxième but nous a cueilli et nous a fait mal. On a eu des périodes difficiles par moment. C'est un match difficile et on n'a pas été au niveau où on aurait dû être. À la mi-temps, j'avais encore le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose de ce match. Il y avait quelques possibilités. On a commencé à repartir fort depuis l'arrière et mettre plus de pression sur notre adversaire. On a réussi à bâtir des choses plus intéressantes et reprendre confiance en nous. Cela reste un résultat décevant avec ce score de 3-3 à la fin de la rencontre."

"Avoir été mené 3 fois est difficile" (Horneland après ASSE-SB29)

"La première période m'a un peu déçu. Quand je vois la seconde période, on a la possibilité de faire quelque chose si les joueurs y croient, on a la possibilité de faire quelque chose sur 90 minutes. En arrivant à la mi-temps, j'avais cette question de savoir si les joueurs pouvaient repartir fort car on a eu une saison difficile. L'objectif de cette mi-temps était de leur faire reprendre confiance. De leur dire tout simplement de jouer leur meilleur football. Ils ont commencé à mettre plus de pression sur les lignes de Brest et on a réussi à trouver des espaces dans les intervalles."

"Avoir été mené 3 fois est difficile. Cela peut faire mal à une équipe, surtout pour une équipe qui est dans une position comme la nôtre. Les joueurs ont la qualité, on est revenu. Si on avait marqué ce quatrième but, cela aurait très important pour nous. On a réussi à prendre ce point. Il faut s'en contenter et bâtir sur ce point récupéré."

"J'espère que ce point et la manière vont nous aider à bâtir quelque chose de fort pour le reste de la saison."

"J'espère que ce point et la manière vont nous aider à bâtir quelque chose de fort pour le reste de la saison. Il y a plusieurs fois où je nous ai senti progresser et subir ensuite des défaites qui ont freiné cette progression. J'espère qu'on va continuer malgré ce match nul à aller vers l'avant. J'espère que ce qu'ils vont retirer de ce match, c'est qu'ils doivent croire en eux. Comme on l'a fait sur la deuxième période. On arrive à marquer des buts, on en a marqué une vingtaine en quatorze matchs et c'est quelque chose de bien pour une équipe dans notre position. Malgré tout ces buts qu'on a inscrits, on en prend beaucoup trop, parfois de manière étrange. On cherche la clef pour mieux débuter nos rencontres et tenir sur 90 minutes. C'est ce qu'on fait au quotidien. La réponse, elle est multiple. Il faut que l'on regarde sur tous les aspects du jeu, sur notre culture, sur les standards qu'on s'impose sur les objectifs qu'on se fixe, c'est une partie de notre processus de développement. On en est là ! Cette question de la durée, on n'a pas trouvé la question mais on la trouvera sur le terrain."