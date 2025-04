À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Brest (3-3), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Mathias Pereira Lage (Joueur de Brest) : "C’est le match complet qu’on n’a pas bien su gérer. À chaque fois qu’on est passés devant au score, on s’est fait rattraper. On avait l’avantage, mais on n’a jamais réussi à le conserver. C’est ça le point vraiment négatif ce soir. Maintenant, quand on regarde la physionomie générale de la rencontre, surtout en fin de match, ce point reste malgré tout positif. On savait que ce serait un match compliqué. Saint-Étienne est une équipe qui joue le maintien, donc on s’attendait à une grosse opposition. Évidemment, on est un peu déçus car on espérait repartir avec les trois points, mais il faut savoir se satisfaire de ce nul et prendre ce point.

Il faut qu’on soit plus constants, notamment sur les phases arrêtées et les séquences où l’adversaire a le ballon. Et quand c’est nous qui le maîtrisons, il faut être plus patients, ne pas se précipiter, mieux gérer les temps forts et surtout exploiter pleinement nos contres. C’est là-dessus qu’on doit progresser."

Brendan Chardonnet (Brest) : "On voulait gagner, pas se contenter d’un point"

Brendan Chardonnet (Joueur de Brest) : "Nous, on voulait vraiment aller chercher la victoire. Le coach nous poussait dans ce sens, et sur le terrain, on se le disait entre nous. Il n’y a aucun doute : on visait les trois points. On est déçus de ce match nul. Bien sûr, chaque point compte, on le sait, mais il vaut toujours mieux en prendre trois qu’un.

On sait qu’on part d’un peu plus loin que d’autres. C’est clair, on le voit dans les médias : souvent, ils arrêtent la course à l’Europe à la 7e place, sans jamais nous inclure. De notre côté, on essaie de rester au contact, de coller au peloton pour attaquer le sprint final dans les meilleures conditions. Et si on peut aller chercher l’Europe, évidemment qu’on ne va pas s’en priver. On va affronter quasiment tous nos concurrents directs : Lens, Nice, Lille, Marseille... On a notre destin entre nos mains, clairement. Il faudra être au rendez-vous.

On a mené trois fois au score dans ce match, et trois fois on a été rejoints. C’est un aspect qu’il faut absolument corriger. On a des joueurs d’expérience, on doit mieux gérer ces moments-là, savoir faire le dos rond quand il le faut, et tuer le match quand on en a l’occasion. On en est conscients.

Cela dit, il ne faut pas minimiser non plus la performance de Saint-Étienne. On sait que c’est toujours très difficile de venir jouer ici, dans le Chaudron. Ils ont tout donné, ils jouent leur survie. C’était un vrai match engagé, et on le savait."

Zuriko Davitashvili (ASSE) : "Un match porteur d’espoir pour la suite"

Zuriko Davitashvili (Joueur de l'ASSE) : "C’était une bonne réaction de l’équipe. On a encaissé trois buts, et c’est toujours difficile dans ces conditions. Mais on a aussi vu qu’on pouvait marquer, qu’on pouvait gagner des matchs. Il faut maintenant qu’on progresse sur le plan défensif.

Et ce n’est pas seulement le travail des défenseurs, c’est l’ensemble de l’équipe qui doit défendre. La base, c’est de commencer par bien défendre. C’est ce qu’on doit retenir aujourd’hui. Ce match, c’est aussi un match d’espoir. Après une première mi-temps compliquée, on a montré qu’on était capables de changer de rythme, de style. On a vraiment réalisé une bonne seconde période. On a poussé, mis Brest en difficulté. On a manqué un peu de réussite. Sur ma tête, avec un peu plus de chance, on aurait pu marquer et l’emporter. Mais pour la suite, j’espère qu’on va continuer à faire de bons matchs et à bien jouer."

Irvin Cardona (Joueur de l'ASSE) : "J’espère que mon but comptera vraiment. On a un peu de frustration ce soir, parce qu’on a fait beaucoup de bonnes choses dans ce match, et on rentre avec le sentiment d’avoir laissé filer quelque chose. Mais il reste des matchs à jouer, et désormais ce ne seront que des finales. Il va falloir prendre un maximum de points pour assurer notre maintien."

Irvin Cardona (ASSE) : "On devra tous se battre jusqu'au bout"

"Malheureusement, je suis à l’origine d’un des buts que l’on encaisse, et ça fausse un peu mon ressenti. Sans cette erreur, le scénario aurait pu être différent. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il faudra un grand Saint-Étienne pour aller au bout. On aura besoin de tout le monde dans cette lutte. On sait qu’on va devoir se battre jusqu’au bout, et on le fera ensemble. On va tout donner, notamment pour le derby. Il faudra du caractère, comme on en a montré ce soir, et il faudra en montrer jusqu’à la dernière journée. On affrontera de belles équipes, ce sera à nous d’imposer notre rythme et notre jeu.

Nous, on fait ce qu’on nous demande. Cette question-là, il faudra la poser au coach. Il met en place des principes de jeu, et nous, on s’efforce de les appliquer du mieux possible. C’est vrai que parfois, c’est exigeant, ça demande beaucoup d’efforts. Mais je pense qu’on a montré aujourd’hui qu’on est capables de les répéter. Et on continuera à le faire jusqu’à la fin de la saison."