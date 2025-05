Reléguée en Ligue 2 après une saison décevante, l’ASSE se prépare à vivre un été crucial. Entre fins de contrat, stratégie de recrutement et rumeurs mercato, les Verts s’apprêtent à entamer un vaste chantier de reconstruction.

La relégation de l’ASSE en Ligue 2 marque la fin d’un cycle. Une saison irrégulière, marquée par des blessures, des erreurs défensives à répétition et un manque criant de constance dans les résultats, a précipité la chute du club ligérien. L’heure est désormais à la remise à plat, d’autant plus que l’effectif professionnel est sur le point d’être fortement remanié.

Pas moins de dix joueurs sont en fin de contrat cet été, et non des moindres. Anthony Briançon, capitaine expérimenté, a annoncé son départ malgré son leadership dans le vestiaire. Louis Mouton, Ibrahima Wadji, Yunis Abdelhamid ou encore Pierre Ekwah ne devraient pas être retenus, signe qu’une grande lessive se profile.

Le doute existe concernant Irvin Cardona qui a affirmé vouloir rester au club malgré la relégation. Quant à Maxime Bernauer et Léo Petrot, l'interrogation est également de mise. La possibilité de les voir prolonger l'aventure n'est pas à exclure.

Robin Risser, un pari d’avenir pour le poste de gardien

Dans ce contexte de renouveau, l’ASSE étudie plusieurs pistes pour renforcer un effectif amoindri. Robin Risser, jeune portier de l’équipe de France espoirs, est l’une des pistes les plus sérieuses étudiées par la cellule de recrutement.

Actuellement lié à son club jusqu’en 2026, Risser représente une opportunité à moyen terme, capable de s’imposer comme titulaire en Ligue 2 et d’évoluer au niveau supérieur dans les années à venir. Il coche toutes les cases : formation française, fort potentiel, profil moderne avec un bon jeu au pied, et expérience internationale chez les jeunes.

Mais le dossier dépendra en grande partie du sort réservé à Gautier Larsonneur. S’il devait quitter le club, la voie serait libre pour un nouveau titulaire. Brice Maubleu, lui aussi sous contrat jusqu’en 2026, pourrait rester comme doublure expérimentée. La hiérarchie reste donc à définir. Une arrivée qui s’inscrirait pleinement dans le nouveau projet sportif basé sur le développement des jeunes talents.

Kouamé et Jaber : les symboles du projet DATA de l'ASSE

Fidèle à sa volonté de se démarquer en exploitant les données statistiques et les marchés secondaires, l’ASSE continue de cibler des profils atypiques à fort potentiel. C’est dans ce cadre que ressort le nom d’Axel Kouamé, jeune milieu ivoirien qui évolue en Veikkausliiga, la première division finlandaise.

Âgé de 22 ans, Kouamé réalise une saison pleine dans le Nord de l’Europe. Travailleur, technique et doté d’un bon volume de jeu, il a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois, friands de ce type de profil à valoriser. Le club cherche à bâtir un effectif compétitif tout en respectant ses contraintes budgétaires. Investir dans ce type de joueur est donc stratégique.

Autre nom qui refait surface : Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain israélien avait déjà été ciblé lors du dernier mercato hivernal. Ses qualités de récupération, sa vision du jeu et son impact physique en font une option sérieuse pour renforcer un entrejeu qui manquera cruellement d’expérience après les nombreux départs. Son profil est complémentaire à celui de Kouamé.

La stratégie DATA, initiée depuis plusieurs mois par le club, vise justement à dénicher des pépites dans des championnats sous-exposés, où la concurrence est moindre et les prix abordables. Une approche rationnelle qui doit permettre à l’ASSE de bâtir une équipe compétitive tout en préparant l’avenir.

Stassin et Davitashvili : la position du club

Au rayon des départs, deux joueurs suscitent déjà des convoitises : Lucas Stassin, buteur prometteur, et Zuriko Davitashvili, ailier technique et percutant. Les deux éléments ont attiré l’attention de clubs de Ligue 1 et à l’étranger, et des offres pourraient rapidement arriver.

Face à ces sollicitations, la direction stéphanoise a tenu à envoyer un message fort : aucun des deux ne sera vendu cet été. Une manière de rassurer les supporters et de montrer que le club souhaite conserver ses éléments les plus performants pour bâtir une base solide.

Mais cette posture interroge. Est-ce une véritable stratégie de continuité, ou un jeu de négociation classique dans l’univers impitoyable du mercato ? En cas d’offre conséquente, rien n’indique que l’ASSE tiendra sa position. Le projet sportif pourrait vite être confronté à la réalité économique.

Une chose est certaine : les prochaines semaines seront décisives. Entre les nombreuses pistes étudiées et les incertitudes liées aux prolongations ou départs, l’ASSE joue gros. L’objectif est clair : remonter le plus vite possible en Ligue 1, sans pour autant sacrifier le long terme.