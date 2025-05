Meilleur buteur de l'ASSE, Lucas Stassin est touché musculairement. Le jeune joueur a apporté quelques précisions sur sa blessure et sur sa fin de saison au média belge Antenne.

Un vrai coup dur pour les Verts. Ce jeudi 1er mai en conférence de presse, Eirik Horneland a annoncé le forfait de son meilleur buteur Lucas Stassin pour la réception de Monaco. Auteur de douze réalisations et cinq passes décisives depuis le début de la saison, le jeune attaquant belge est touché musculairement, comme l'a expliqué son entraîneur : "Lucas Stassin est forfait pour la rencontre suite à un problème musculaire. Il était ménagé ces dernières semaines pour cette raison, mais depuis Strasbourg, il ne s’entraîne pas. C’est un jeune joueur et on espère qu’il va récupérer vite, car les semaines de compétition ne sont plus nombreuses."

"Je suis assez triste"

Un vrai handicap pour l'ASSE qui s'appuyait sur Lucas Stassin depuis le début de l'année 2025, avec 11 buts marqués par l'ancien joueur de Westerlo. Interrogé par le média belge Antenne, le n° 32 stéphanois a apporté quelques précisions sur la nature de son problème. "On arrive en fin de saison, c'est une petite blessure, pas trop grave je l'espère, mais je serais malheureusement absent ce week-end pour Monaco. Je voulais faire mon maximum pour aider l'équipe dans l'opération maintien mais ça fait partie du football. Je suis assez triste."

Une blessure qui, si elle venait à éloigner Lucas Stassin des terrains jusqu'en fin de saison, pourrait ternir la fin de saison du joueur. "C'est une saison positive mais j'espère surtout que cela aidera le club dans l'opération maintien. Si les deux peuvent s'aligner, je serais très heureux, assure le Belge. On sait que c'est compliqué. Il y a la pression des supporters mais ça fait partie du métier et on doit faire face. On met toutes les chances de notre côté, on verra comment cela va se terminer."

Un départ de l'ASSE à venir ?

Reste donc à savoir si Lucas Stassin reportera un jour le maillot de l'ASSE. Car à en croire certaines rumeurs, une descente en Ligue 2 précipiterait automatiquement son départ du Forez, après une seule petite saison. "Je l'ai toujours dit, mon objectif premier est de finir la saison et de me concentrer sur les matches, a-t-il balayé. Maintenant, j'ai ma petite blessure donc mon avis change un petit peu. Mais je vais surtout essayer de revenir fit pour terminer la saison et on viendra après à cette période des transferts. Je me concentre avant-tout sur la fin de saison, on verra ensuite comment les choses évoluent."

Pour l'ASSE comme pour Stassin, espérons donc une durée d'indisponibilité la plus faible possible. Avec un retour dès samedi prochain pour le déplacement - crucial - à Reims. Pour sauver les Verts et pour prolonger l'aventure du Belge dans le Chaudron.