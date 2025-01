À l’approche de la clôture du mercato hivernal, l’ASSE s’active pour renforcer son effectif et donner un nouvel élan à l’équipe d’Eirik Horneland dans la course au maintien. Le club stéphanois négocie pour un autre lateral serbe après l’échec Mimovic

Des renforts indispensables au mercato pour espérer se sauver ?

Avec un effectif limité en qualité et des absences récurrentes, Eirik Horneland a souvent dû composer avec les moyens du bord pour aligner son XI de départ. Lamine Fomba a retrouvé une place de titulaire contre Auxerre. Djylian N’Guessan a été lancé alors que Mathieu Cafaro peine à convaincre depuis le retour en Ligue 1. Si Augustine Boakye monte en puissance ces dernières semaines, le secteur offensif reste une priorité, comme en témoigne l’officialisation d’Irvin Cardona.

Mais le mercato est encore loin d’être bouclé. Les Verts espèrent finaliser deux à trois renforts supplémentaires, notamment en défense, où l’équipe manque de joueurs sur les côtés. Des départs sont également attendus. Jibril Othman et Ayman Aiki devraient être prêtés prochainement.

L’ASSE négocie pour un lateral serbe d’Aston Villa

Apres l’échec de la rumeur Mimovic, l’ASSE est toujours à la recherche d’un latéral droit. Le nom de Kosta Nedeljkovic a été coché selon L’Équipe. Le club stéphanois était bien proche de recruter Ognjen Mimovic mais il devrait signer à Fenerbache. C’est finalement vers un ancien de l’Étoile Rouge que le club se tourne. A en croire le quotidien sportif national, l’ASSE souhaiterait récupérer le lateral d’Aston Villa en prêt.

Le serbe de 19 ans a joué 9 matchs cette saison pour le club entrainé par Unai Emery. Quelques détails seraient à régler concernant un probable prêt de Kosta Nedeljkovic à l’ASSE.

Carte d’identité de Kosta Nedeljkovic

Kosta Nedeljkovic

• Poste : Défenseur Droit

• Club actuel : Aston Villa (Premier League)

• Ancien club : Étoile Rouge de Belgrade

• Date de naissance : 16 décembre 2005 (19 ans)

• Nationalité : Serbe