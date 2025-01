C'était le 20 avril 2024, et ce soir-là, il a complètement fait chavirer le Chaudron, délivrant un stade en fusion face à un adversaire de renom ! Les Verts, transcendés par leur public, ont triomphé à 10 contre 11 face aux Bordelais, l'emportant 2 buts à 1 grâce à un homme : Irvin Cardona. Le buteur stéphanois est de retour dans le Forez pour le plus grand plaisir des supporters. Retour sur cette soirée extraordinaire, avec une vidéo à voir et revoir de son magnifique doublé !

Le 20 avril 2024, Saint-Étienne a offert à ses supporters un scénario digne des plus grands thrillers. Opposés à Bordeaux, les Verts ont renversé une situation désespérée pour l’emporter 2-1, grâce à un doublé d’Irvin Cardona dans les ultimes secondes de la rencontre. Une victoire qui permettait alors à l’ASSE de croire encore plus à une remontée directe en Ligue 1.

Dès les premiers instants, Saint-Étienne montrait des intentions offensives, multipliant les incursions dans le camp bordelais. Pourtant, c’était Bordeaux qui ouvrait le score contre le cours du jeu, grâce à Pedro Diaz (42’). Sur une action d’école, le milieu girondin profitait d’une déviation pour tromper Larsonneur. Les Verts regagnaient les vestiaires frustrés, mais pas abattus.

Une seconde période renversante

Le retour des équipes sur le terrain était marqué par une montée en puissance des Verts, portés par un Chaudron survolté. Malgré l’égalisation manquée de Cafaro ou les tentatives infructueuses de Mbuku, la détermination des Stéphanois restait palpable.

Mais le tournant du match survenait à la 73e minute : Mickaël Nadé, déjà averti, était expulsé après une altercation avec Vital Nsimba. Réduits à dix, les Verts semblaient dos au mur. Pourtant, ils s’accrochaient, témoignant d’une incroyable résilience sous la houlette d'Olivier Dall'Oglio.

Cardona, héros providentiel

Dans le temps additionnel, Irvin Cardona changeait le destin de la rencontre. L’attaquant stéphanois égalisait d’abord à la 90’+1 d’une frappe puissante, avant d’inscrire le but de la victoire à la 90’+5. Sur une remise venue de la gauche, il ajustait Johnsson d’un ballon piqué plein de sang-froid, faisant exploser de joie les 35 000 spectateurs présents.

Grâce à ce succès, l’ASSE profitait du faux-pas de l’AJ Auxerre pour revenir à portée d’une accession directe en Ligue 1. La suite, on la connaît, avec un Cardona encore décisif, cette fois-ci face à Metz lors du barrage d'accession... Le porte-bonheur est de retour pour notre plus grand plaisir !

Résumé de la rencontre ASSE-Bordeaux (20/04/24)