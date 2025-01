L'ASSE entre dans la phase finale du mercato. Ainsi, c'est lors de cette période que les Verts ont finalisé les arrivées de Pierre Ekwah et Lucas Stassin. Le mercato hivernal risque d'offrir au moins une arrivée également dans le money time. Alors que tout semblait bouclé pour l'arrivée du latéral serbe Mimovic, l'ASSE s'est semble-t-il fait doubler par Fenerbahce. Quel est le plan B maintenant ?

C'est un coup de théâtre comme nous en offre chaque mercato. Alors que la presse serbe annonçait un accord entre l'étoile rouge de Belgrade, Mimovic et l'ASSE, il semblerait que le joueur ait finalement choisi de rejoindre Fenerbahce. Comme Sebastian Nanasi, Thierno Barry, le club se fait coiffer sur un dossier à concurrence forte.

Un ASSE version MLS ?

L'ASSE pourrait réactiver un dossier qui était sorti dans la presse début janvier. Selon les informations du média algérien DZ FOOT, Mohamed Farsi est surveillé par les dirigeants stéphanois. Ce latéral droit de 25 ans, qui évolue en Major Soccer League, est le joueur d'un certain Wilfried Nancy, courtisé par le club au mois de novembre. Une piste à la relance ?

Qui es-tu Mohamed Farsi ?

Mohamed Farsi

16 décembre 1999 (25 ans)

Arrière droit ou piston droit

Colombus Crew (MLS)

International algérien (depuis septembre 2024)

Sous contrat jusqu'en décembre 2027

Valeur marchande : 2.5M selon Transfermarkt

Une autre piste tunisienne pour l'ASSE

L'ASSE scrute également du côté du Magreb. Selon les informations de Sacha Tavolieri, journaliste belge qui avait sorti en exclusivité l'arrivée de Lucas Stassin à Saint-Etienne, les Verts se seraient renseignés sur Mahmoud Ghorbel. Ce latéral droit qui évolue encore en D1 Tunisienne est international tunisien depuis quelques mois. De quoi réactualiser l'idée ?

🦅🇹🇳 Ça bouge pour Mahmoud Ghorbel!

🐼 L’Aigle de Carthage jouit de l’intérêt de l’#ASEupen en Challenger Pro League qui a pris des renseignements afin d’entrevoir la possibilité d’un deal dans la dernière semaine du #mercato.

📁 Dans ce dossier, le KAS Eupen est inspiré par la…

Qui es-tu Mahmoud Ghorbel ?

Mahmoud Ghorbel

21 ans (31 décembre 2003)

Arrière droit

US Monastir (D1 Tunisienne)

International tunisien depuis novembre 2024 (1 selection)

Sous contrat jusqu'en juin 2027

Valeur marchande : 450K selon transfermarkt

Le board stéphanois travaille discrètement et explore de nombreuses pistes via son outil DATA. Néanmoins, il est possible que le club sorte une nouvelle piste de son chapeau après l'échec Mimovic. Quoi qu'il en soit, cet échec force les dirigeants du club à se presser à 5 jours de la fermeture du mercato. Pour rappel, en plus de Cardona, le club désire deux arrivées supplémentaires !