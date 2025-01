Le mercato peine à s'emballer du côté du Forez. Pour l'heure, seul Irvin Cardona a rejoint l'ASSE. L'attaquant s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Je suis super heureux. Très content d'avoir pu retrouver mes coéquipiers avec qui j'ai pu évoluer l'année dernière. J’ai hâte de reprendre les matchs avec l'équipe et de croiser les supporters, parce qu'ils sont importants. De manière générale, je suis très fier d'être revenu ici.

Le groupe a un peu change. Il y a des nouveaux joueurs. Mais de ce que j'ai vu, ils sont déjà très bien intégrés. C'est aussi la force du groupe qu'on avait déjà l'année dernière. De ce que je vois, tout se passe bien. Physiquement, je me sens bien. Je me suis entraîné tous les jours avant d'arriver, donc le rythme est là. J'ai un petit peu moins joué ces dernières semaines, mais je suis prêt physiquement. Mentalement ? Ne pas jouer m'a un peu affecté, mais pas tant que ça car ces dernières semaines, j'étais en discussion aussi avec Saint-Etienne. Je savais que tôt ou tard ça risquait de se faire. Je suis vraiment fier et content d'être ici."

Cardona ne trichera pas

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Je pense qu'on attend beaucoup de moi. Comme je l'ai toujours fait, je ne tricherai pas. Je donnerai toujours le maximum pour ce maillot et je ferai de mon mieux. J'espère que ça se passera aussi bien que la saison dernière. Mais dans tous les cas, je donnerai le maximum. Mon objectif ? Qu'on se maintienne, c'est le plus important. On a fait un gros travail la saison passée en remontant en première division. Aujourd'hui, la priorité pour tout le monde, c'est que le club se maintienne. Et puis, comme je l'ai dit aussi l'année dernière, on verra après ce qui se passe."