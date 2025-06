L'ASSE a déjà enregistré deux renforts en levant les options d'achat d'Irvin Cardona et de Maxime Bernauer. Le milieu de terrain Mahmoud Jaber devrait être officialisé ce lundi. Les dirigeants stéphanois comptent bien continuer d'avancer un vaste chantier qui commence par la reconstruction d'une défense digne de ce nom.

La défense de l'ASSE a été la cible de nombreuses critiques la saison dernière. Avec 77 buts encaissés en 34 journées de Ligue 1, les Verts ont pris l'eau. Huss Fahmy et ses lieutenants souhaitent tout remettre à plat derrière. Personne n'est retenu et les départs pourraient s'enchaîner si les joueurs concernés trouvent de nouveaux challenges. Après Anthony Briançon, Yunis Abdelhalmid et Léo Pétrot en fin de contrat, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé, Pierre Cornud ou encore Dennis Appiah pourraient donc quitter le Forez.

Loïc Perrin sur Lucas Perrin ?

Seule certitude, Maxime Bernauer s'est inscrit sur la durée avec un contrat jusqu'en 2027 signé la semaine dernière. Plusieurs joueurs sont observés de près pour venir compléter la défense de l'ASSE. Le média allemand Bild est venu confirmer une information du compte X Transfert Radar. Lucas Perrin serait dans le viseur de l'AS Saint-Etienne.

Âgé de 26 ans, ce défenseur central droitier natif de Marseille s'est fait un nom en France sous le maillot de Strasbourg. Solide dans les duels, Lucas Perrin avait rejoint Hambourg l'été dernier. Mais la greffe n'a pas tellement prise en Bundesliga 2 avec seulement 6 apparitions.

Une bonne idée pour l'ASSE ?

Prêté au Cercle de Bruges en Belgique, il a pu enchainer de nouveau avec 14 matchs de championnat et deux apparitions en conférence league. De retour de prêt, ce solide défenseur de 1.88m ne sera pas retenu par Hambourg qui retrouve la Bundesliga après une belle seconde place cette saison. Selon le Bild, Lucas Perrin serait sur les tablettes de l'ASSE.

Lucas Perrin est un défenseur central français né le 19 novembre 1998 à Marseille. Formé à l’Olympique de Marseille, il y effectue ses débuts professionnels avant de s’engager avec le RC Strasbourg en 2021. Solide dans les duels et doté d’un bon jeu de tête (1,88 m), il se distingue par sa rigueur défensive. Après plusieurs saisons en Ligue 1, Perrin prend une nouvelle dimension en rejoignant le Hamburger SV en août 2024, avant d’être prêté au Cercle Bruges en janvier 2025. En Belgique, il s’impose rapidement dans l’axe de la défense en Jupiler Pro League. Son contrat avec Hambourg, sa valeur marchande actuelle estimée à 2 millions d’euros.

À 26 ans, Lucas Perrin représente un profil fiable, expérimenté et encore perfectible, capable d’apporter stabilité et leadership à toute défense. Lucas Perrin c'est 99 matchs de Ligue 1, une expérience qui a probablement fait défaut la saison dernière à l'ASSE. Bonne idée pour les Verts ? À surveiller.