Le passage de Benoît Trémoulinas à l'ASSE en 2014 reste un souvenir fort pour les supporters des Verts. Arrivé en prêt du Dynamo Kiev en toute fin de mercato hivernal, le latéral gauche international français a trouvé à Sainté un véritable bol d'air, relançant sa carrière après des mois compliqués en Ukraine.

À l’hiver 2014, Benoît Trémoulinas vit un passage à vide au Dynamo Kiev. L’ancien bordelais, champion de France 2009, joue peu et perd en confiance. C’est alors que l’ASSE se manifeste : Faouzi Ghoulam vient de filer à Naples, et Christophe Galtier a besoin d’un remplaçant immédiat. Trémoulinas débarque dans le Forez en prêt pour six mois.

Mais loin d’un simple intérim, le défenseur retrouve rapidement toutes ses sensations. « J’étais à 100 % physiquement. J’avais fait toute la préparation hivernale avec Kiev, j’étais affûté », explique-t-il dans l’émission Colinterview. Ce niveau de forme impressionne même Christophe Galtier : « Je me souviens, après le premier match contre Toulouse, il m’a dit : 'Je ne pensais pas que tu étais aussi fort physiquement' ».

Trémoulinas et l’effet ASSE

Ce retour en Ligue 1, dans un club structuré et ambitieux, offre à Trémoulinas une plateforme idéale. Sur le terrain, ses montées tranchantes, sa qualité de centre et son activité défensive séduisent rapidement le public de Geoffroy-Guichard. Il enchaîne les matchs, devient un titulaire indiscutable et permet aux Verts de maintenir leur rythme dans la course à l’Europe.

Son implication et son niveau de jeu sont tels qu’il est même retenu dans la liste des réservistes de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Un clin d’œil fort, et une récompense pour un joueur que beaucoup pensaient en perte de vitesse.

Une parenthèse intense et précieuse

L’histoire d’amour entre Saint-Étienne et Trémoulinas ne durera que six mois, mais elle reste intense. Elle symbolise parfaitement ce que peut offrir le club : un environnement propice à la relance, une ferveur unique, et des supporters toujours prêts à pousser leurs joueurs.

Trémoulinas ne l’a pas oublié, lui qui évoque encore aujourd’hui cette parenthèse comme un tournant dans sa carrière : « C’était six mois de folie ». Un passage express, mais gravé dans la mémoire collective des Verts.