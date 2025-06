Le Stade de Reims a trouvé son nouvel entraîneur. Après la fin de l’intérim de Samba Diawara, le club relégué en Ligue 2 a choisi de confier les rênes de l’équipe à Karel Geraerts.

C’était l’une des dernières interrogations côté rémois : qui pour incarner le projet de remontée immédiate après la descente en Ligue 2 ? Selon les informations de Sacha Tavolieri, Karel Geraerts, 43 ans, va bel et bien signer un contrat de deux ans avec le Stade de Reims. L’officialisation est attendue en début de semaine prochaine.

Le technicien belge était libre depuis son départ de Schalke 04, mais reste surtout connu pour son excellent travail avec l’Union Saint-Gilloise. Lors de la saison 2022-2023, il avait mené le club bruxellois à une place en haut de tableau. Il a séduit par la qualité de jeu proposée. Ce profil moderne, formateur et tactiquement structuré a rapidement séduit la direction rémoise.

Une arrivée qui confirme les ambitions du Stade de Reims

Le Stade de Reims ne veut pas perdre de temps. Le président Jean-Pierre Caillot l’a martelé : l’objectif est clair, retrouver la Ligue 1 dès que possible. Le choix de Karel Geraerts s’inscrit dans cette logique. Courtisé par le CSKA Moscou, le technicien a été convaincu par le projet rémois et la promesse d’une reconstruction rapide.

Le SDR a consenti un effort financier significatif pour attirer l’ancien milieu de terrain belge. C'est une manière de montrer que la relégation n’a pas affaibli les ambitions du club, bien au contraire.

Un staff tourné vers la méthode belge

Karel Geraerts ne viendra pas seul. Il sera accompagné de Tim Smolders, ancien joueur et ex-collaborateur de Geraerts en Belgique, qui intégrera le staff comme premier assistant. Samba Diawara, quant à lui, pourrait retrouver son rôle d’adjoint au sein du nouveau staff. Cela est dans une logique de continuité et de stabilité interne.

Ce duo 100 % belge marque une volonté de professionnaliser davantage l’encadrement. Et cela permet de structurer une équipe prête à performer immédiatement.

L’ASSE prévenue : Reims ne vient pas pour faire de la figuration

Avec un entraîneur expérimenté et un projet déjà lancé, le Stade de Reims s’annonce comme l’un des plus sérieux concurrents de l’AS Saint-Étienne dans la course à la remontée. L’arrivée de Karel Geraerts ne fait que renforcer cette dynamique. La Ligue 2 version 2025-2026 s’annonce plus relevée que jamais !