L'ASSE veut se montrer active sur ce mercato. Pourtant, deux semaines après l'ouverture du marché des transferts, aucun mouvement n'est à signaler. Les choses ne devraient toutefois pas trop tarder à se décanter.

« Il y aura certainement des ajustements sur ce mercato. Je me concentre sur les joueurs que j’ai à ma disposition. C’était donc une longue réponse qui ne vous répond pas (rires). » Voici ce que déclarait Eirik Horneland après la défaite face au PSG (2-1). Si le nouveau coach stéphanois refuse de s'étaler sur le mercato, les dirigeants s'activent bel et bien en interne.

Cardona toujours espéré

Depuis quelques jours, le dossier Irvin Cardona est au centre de toutes les discussions chez les supporters stéphanois. L'attaquant évolue actuellement à l'Espanyol Barcelone, où il est prêté par Augsbourg (prêt payant avec option d'achat de 1.8 M€). Son arrivée, un temps évoquée pour ce début de semaine, risque toutefois de prendre un peu plus de temps que prévu. En effet, un point de blocage est rapidement apparu dans les négociations, rendant impossible une signature express.

Comme révélé par l'Equipe, le club espagnol souhaite en effet que l'ASSE paye environ 500.000 €, soit la moitié du prêt payant, afin de pouvoir casser le prêt. C'est donc ce point qui fait l'objet de dures négociations entre les Verts et l'Espanyol. Restera ensuite à s'entendre avec Augsbourg, probablement pour un prêt avec option d'achat obligatoire, et avec le joueur, ce qui ne devrait pas poser trop de problème. Si le timing semble juste pour une présence ce week-end contre Nantes, Irvin Cardona est toujours espéré dans le Forez et le club se veut optimiste. Le retour de celui qui avait grandement contribué à la montée la saison dernière (10 buts en 4 mois), est en tout cas attendu au moins autant par le public stéphanois que par Horneland, qui a validé le profil.

Pas la seule recrue pour l'ASSE ?

D'autres mouvements sont espérés d'ici la fin du mois de janvier. En ce qui concerne les postes offensifs, la probable signature de Cardona pourrait ralentir d'autres dossiers. L'ancien brestois peut en effet évoluer aux trois postes de l'attaque. Sa polyvalence devrait donc pousser le board à se concentrer sur les autres priorités. D'autant plus que, comme révélé il y a quelques jours, le retour de Ben Old dès le mois de mars se précise.

Un défenseur central droitier est notamment attendu. Il s'agit d'une priorité au club depuis de longues semaines. Dès le 24 décembre dernier, nous évoquions la présence sur la short-list d'un défenseur de Ligue 2 et d'un autre évoluant hors d'Europe. Il s'agit en effet de Sadibou Sané (Metz) et d'Adilson Malanda (Charlotte), qui ressortent tous les deux très bien au niveau des datas. Pour le premier cité, des discussions existent depuis novembre. Il s'agit d'une piste qui a sérieusement été creusée par l'ASSE. Toutefois, le défenseur sénégalais, qui a le même agent que Cardona, devrait rester au FC Metz sauf offre irrefusable, selon Culture Grenat. Les Verts vont donc devoir accélérer sur un autre joueur...

Un renfort pourrait aussi arriver au milieu de terrain. Selon la presse suédoise, l'ASSE avait fait une offre pour Timothy Ouma (Elfsborg), déjà pisté l'été dernier. Le milieu Kenyan de 20 ans devrait toutefois rejoindre le Slavia Prague à en croire les dernières informations. Pour Santamaria, les discussions ne sont pas allées plus loin à cause de la partie salariale et du faible intérêt porté par le joueur au projet. Là encore, l'identité du milieu qui débarquera n'est donc probablement pas encore connue. Enfin, le club commence à se pencher des profils de latéraux, notamment en cas de départ de Pierre Cornud, qui intéresse son ancien club, le Maccabi Haïfa.

Des départs à boucler

Comme à chaque mercato, l'ASSE galère pour trouver des portes de sortie à ses indésirables. Lamine Fomba et Thomas Monconduit ne souhaitent pour le moment pas plier bagage. La situation semble être similaire pour Florian Tardieu, qui dispose pourtant d'intérêts en Ligue 2. Anthony Briançon suscite lui aussi des convoitises. Un club important de National l'avait par exemple dans son viseur, avant de faire signer un autre défenseur. Si des départs feraient du bien à un effectif qui pourrait devenir surchargé en cas de recrues, on ne semble donc pour le moment pas vraiment en prendre le chemin. Reste à voir si la situation évoluera d'ici à fin janvier pour les 5-6 éléments concernés.

Au niveau des jeunes joueurs, plusieurs dossiers sont aussi ouverts. Ayman Aiki intéresse Toulouse et des équipes allemandes, comme révélé par Foot Mercato. Getafe, qui avait fait une offre l'été dernier, le suit toujours également. Cependant, l'ASSE entend plutôt prêter son jeune ailier. En ce qui concerne Cheikh Fall, des pistes commencent à être étudiées pour un prêt, mais rien de concret pour le moment. Kevin Pedro est lui observé par un club de niveau européen, alors qu'il n'a toujours pas signé professionnel. Enfin, Mathis Amougou n'a pas prolongé avec les Verts. La proposition de prolongation jusqu'en 2029 lui semble trop longue. L'été dernier, le Bayer Leverkusen s'était montré insistant, mais le milieu de terrain né en 2006 avait signifié à sa direction sa volonté de rester. Le Borussia Mönchengladbach et la Real Sociedad, par exemple, étaient aussi à l'affût...