Victorieuses de l’OM ce dimanche lors des 16èmes de finale de la Coupe de France, les joueuses de l’ASSE attendaient de connaître leur futur adversaire. Le tirage au sort, effectué ce lundi, a désigné Reims comme leur prochain défi. Les Stéphanoises se déplaceront sur la pelouse rémoise le week-end du 25 janvier.

Lors de la confrontation face à l’OM, pensionnaire de D2, les joueuses de l’ASSE ont dû s’employer pour arracher leur qualification. Menées 1-0 à la mi-temps, elles ont su renverser la situation en seconde période. Solène Champagnac et Amandine Pierre-Louis se sont montrées décisives, offrant à leur équipe une victoire 2-1 devant leur public. Ce succès permet aux Vertes de poursuivre leur parcours dans la compétition, à la différence de l’OL, éliminé à la surprise générale aux tirs au but... face à Reims !

Un adversaire bien connu de l'ASSE

Le tirage réserve donc aux Stéphanoises un adversaire qu’elles connaissent bien. Ce sera la troisième rencontre entre les deux équipes cette saison. Lors de la première journée de championnat, l’ASSE s’était imposée 2-1 à Reims. Les Rémoises avaient pris leur revanche récemment en s’imposant 3-0 au stade Salif Keita.

Les propos du coach stéphanois

Ce nouvel affrontement promet d’être disputé entre deux formations proches en termes de niveau. Après la victoire contre l’OM, l’entraîneur de l’ASSE, Laurent Mortel, n’a pas caché son soulagement :

« On va retenir la qualification. Menées un peu contre le cours du jeu en première mi-temps, on a su revenir au score, et ça faisait longtemps qu’on n’en était pas capables cette saison. Je ne sais pas si on peut parler de coaching gagnant, mais l’entrée des joueuses nous a apporté ce petit plus en trois minutes et ce déclic pour marquer le second but. J’aurais aimé qu’on se mette à l’abri plus tôt dans le match, car on a tremblé dans les dix dernières minutes. Contrairement à la semaine passée, on avait besoin de revenir avec d’autres attitudes, d’autres engagements, avec de la détermination. Et je pense que ce soir, sur l’ensemble de la rencontre, notre victoire est largement méritée. Même si je regrette le but encaissé et que j’aurais aimé qu’on soit plus réalistes. »

Les Vertes auront l’occasion de démontrer cette même détermination face à Reims pour tenter de poursuivre leur aventure en Coupe de France.

Le programme des 8e de finales

🏆 En @coupedefrance féminine, les Vertes affronteront le @StadeDeReims, également pensionnaire de l'élite, pour le compte des 8es ! 🔜

Match prévu en Champagne-Ardenne, le dernier week-end de janvier ! 👊 pic.twitter.com/mJlbogjjXa

— ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 13, 2025