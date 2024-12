Avec quatre défaites consécutives et un changement de coach, l'ASSE est dans une situation difficile ces dernières semaines. Les Verts, éliminés de la Coupe de France par Marseille le week-end dernier (0-4), vont passer les fêtes en position de barragiste. Un maintien reste toutefois largement accessible mais passera par un mercato réussi, qui permettra à Eirik Horneland de mettre ses idées en place sur le terrain.

Lors de sa première conférence de presse vendredi dernier, le coach norvégien disait d'abord vouloir « travailler avec l'équipe existante ». Pour appliquer ses principes de jeu (pressing haut, intensité, maîtrise du ballon, etc), Horneland devra toutefois espérer du renfort cet hiver. Si en interne, il n'est pas question de remettre totalement en cause le mercato estival, tout le monde est bien conscient qu'il faudra recruter durant le mois de janvier.

Plusieurs renforts pour l'ASSE

Les profils de défenseurs centraux actuellement chez les Verts ne semblent pas vraiment adaptés au style de jeu d'Eirik Horneland. Difficultés à gérer la profondeur, pas un joueur qui sort vraiment du lot au niveau des relances : le recrutement d'un défenseur central semble indispensable cet hiver. C'est pourquoi une arrivée est visée à ce poste. Le joueur qui débarquera devrait être droitier, puisque la charnière stéphanoise peut déjà compter sur Nadé, Abdelhamid voire Pétrot, tous gauchers. Sur la liste des joueurs visés, on retrouve par exemple un profil évoluant en Ligue 2 et un autre qui joue hors d'Europe.

L'ASSE cherche également activement à se renforcer au milieu de terrain. Hormis Benjamin Bouchouari, personne n'a vraiment donné satisfaction dans ce secteur de jeu depuis le début de saison. Il y a quelques jours, le journal l'Equipe évoquait la piste Baptiste Santamaria (Stade Rennais). Un nom expérimenté qui, sur le papier, ne correspond pas à la politique de Kilmer. En conférence de presse la semaine dernière, Loïc Perrin révélait cependant qu'il n'était « pas interdit que des joueurs d'expérience viennent nous rejoindre ». Reste à savoir s'il pourrait s'agir de Santamaria, ou d'un autre milieu ayant aussi un vécu dans l'élite.

De nouveaux visages en attaque également ?

Un ailier est également souhaité rapidement. Mathieu Cafaro et Augustine Boakye ne sont pour le moment ni fiables, ni réguliers et Ben Old ne sera pas de retour sur les terrains avant plusieurs semaines. Comme pour les autres postes, des discussions ont donc déjà commencé. Parmi les noms observés figure par exemple un joueur évoluant en Ligue 1, dont nous reparlerons prochainement.

En plus d'un défenseur central, d'un milieu et d'un ailier, les dirigeants stéphanois pourraient aussi signer un attaquant. Si rien n'est certain pour le moment, des démarches ont tout de même été entamées. La température a par exemple été prise pour un jeune buteur évoluant en Ligue 2. Enfin, nous ne sommes pas non plus à l'abri de voir le board se laisser tenter par une opportunité de marché. Trois joueurs, a minima, sont en tout cas attendus durant les prochaines semaines. Le mercato sera donc animé et les premiers noms risquent de ne pas tarder à sortir...