Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur le mercato stéphanois, a commenté la rumeur Ballo-Touré, celle menant à Nanasi et expliqué la façon dont il travaillait, lui et son staff, avec les nouveaux propriétaires du club.

Olivier Dall’Oglio : « Les nouveaux dirigeants sont en train d’arriver. On commence à travailler ensemble. Il y a une réelle envie de faire avancer le club. On sait que c’est une chance d’avoir des dirigeants qui arrivent avec une solidité financière, ce qui permettra de faire progresser le club de manière progressive. C’est sûr que ça ne va pas être une révolution du jour au lendemain. Mais oui, dans la période actuelle avec les problèmes des droits télé, c’est bien d’avoir des propriétaires et des partenaires solides. C’est important. Ça rassure tout le monde.

Nous sommes en relation avec les propriétaires, que ce soit par vidéoconférence ou lors de réunions quand ils sont présents. Ils peuvent nous apporter de nouveaux outils, comme la data, mais aussi d’autres technologies qui peuvent nous aider. Nous entrons automatiquement dans une ère moderne du football grâce à ces nouvelles technologies. Cela nous donne beaucoup plus d’informations sur les joueurs, ce qui implique plus d’analyses. Nous travaillons donc de manière très rapprochée avec eux. »

Pas de gros chèque, pas de gros joueurs au mercato ?

« Un gros chèque des dirigeants ? S’ils nous avaient donné un gros chèque, comme vous dites, on aurait pu recruter de gros joueurs.

De toute façon, quoi qu’il en soit, il reste 15 jours de mercato. Donc… Voilà, on va rester sur ces 15 jours-là. Je pense que… C’est important de faire signer des joueurs pour ne pas être dans la précipitation non plus, car les joueurs ont des contrats assez longs et on les a. Et obligatoirement, il y a aussi des négociations et les négociations sont très longues. Ce sont les négociations qui prennent beaucoup de temps.

Balo-Touré ? C’est un joueur que l’on suit, oui. C’est un joueur que l’on suit. Après, parmi tant d’autres, lui, c’est un très bon joueur, bien sûr, de très haut niveau, qui n’a pas joué depuis quelque temps. Il y en a d’autres qui sont peut-être de moins haut niveau et qui ont joué plus de temps. Il y aura des choix à faire dans les prochains jours, c’est sûr. »

« Nanasi ? C’est quand même un international suédois, ça peut m’intéresser ! »

La rumeur sur Nanasi ? Je ne sais pas quoi vous dire. Les rumeurs, c’est génial. On a étudié beaucoup de profils… Je sais que personne ne me croit ! Les gens se disent : « Il est très très fort, c’est un très bon comédien ». Je me suis renseigné ce matin sur le joueur. En plus, dans la chanson je crois qu’ils disent que c’est un grand blond et tout, il fait ma taille, alors si vous considérez que je suis grand, je suis content. Donc en fait on est parti sur une magnifique rumeur mercato, la chanson est extra, un peu style années 90 et tout, magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire d’autre. Peut-être que ça va nous donner des idées. Si c’est le cas, tant mieux. C’est génial la rumeur. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que ce garçon va arriver. C’est quand même un international suédois, ça peut m’intéresser. Maintenant il va falloir amasser un sacré pactole. Il va falloir vous cotiser, car un international suédois, ça a un prix !«