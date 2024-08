La rumeur Fodé Ballo-Touré est née il y a quelques heures… Dévoilée par Matteo Moretto, journaliste sportif italien, elle trahit l’urgence, pour l’ASSE, de se renforcer à un poste où seuls Pétrot et Bentayg sont de vrais spécialistes. Un doute réel quant à leur capacité à être au niveau en Ligue 1 oblige les dirigeants à imaginer une autre piste. Après des débuts prometteurs, Ballo-Touré est en perte de vitesse. Retour sur le parcours d’un joueur dans le creux de la vague…

Fodé Ballo-Touré, actuellement à l’AC Milan, est au cœur de rumeurs de transfert alors que son avenir au club lombard semble incertain. Après une saison difficile où il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, Milan envisage sérieusement de se séparer du latéral gauche sénégalais. Des clubs de Serie A, comme Bologne, ainsi que des équipes anglaises, dont Watford en Championship, ont manifesté leur intérêt pour le joueur, selon Milareports.com. Toutefois, ces dernières heures, c’est l’ASSE qui semble la plus active dans ce dossier. L’urgence du début de championnat et de renforcer l’équipe dans ce secteur rendent la transaction largement possible.

Ballo-Touré : Un poids pour le Milan AC !

Il y a presque un an, Fodé Ballo-Touré apparaissait déjà comme un joueur dont l’avenir ne s’écrirait pas au stade San Siro de Milan. Prêté dans les dernières heures du mercato, le franco-sénégalais atterrissait en Angleterre, du côté de Fulham, où, dès son arrivée, il expliquait comment s’était déroulé son transfert : « Je pensais rester à Milan cette saison. Puis, au dernier moment, j’ai reçu un appel de mon agent m’informant de l’intérêt de Fulham. Je n’ai pas hésité une seconde, j’ai dit oui tout de suite, et tout s’est fait très rapidement. »

Un épisode qui pourrait se reproduire cette saison. Le Milan AC ne compte toujours pas sur le latéral gauche qui n’a porté que 26 fois le maillot rouge et noir. Cette fois-ci, un prêt n’est plus possible, Fodé Ballo-Touré n’étant plus qu’à une année de la fin de son contrat en Italie. C’est donc un transfert qui est envisagé pour l’ancien tube de la Ligue 1 ! Car Ballo-Touré n’a pas toujours été un joueur de banc, loin de là !

En 2015, Fodé ballo-Touré rejoint le PSG dans le cadre de sa formation. Alors que Jean-Kévin Augustin et Christopher Nkunku avaient déjà marqué les esprits, Ballo-Touré a suivi leurs traces. Moins précoce qu’Augustin mais plus constant que Nkunku, il a toujours été un titulaire régulier dans les équipes de jeunes du PSG.

Le PSG se fait chiper sa pépite par le LOSC

En 2016, Ballo-Touré évoluait avec l’équipe réserve en CFA et les U19 en Youth League. L’année suivante, trop âgé pour la Youth League, le PSG l’avait désigné comme l’un des trois jokers pour cette compétition. Avec 18 matchs à son actif, il était l’un des joueurs les plus expérimentés et réguliers de cette petite Ligue des Champions.

À son arrivée au PSG, Ballo-Touré était un ailier gauche explosif, capable de faire des différences significatives grâce à son accélération. Jusqu’en U17, il avait impressionné par sa capacité à accélérer et à laisser ses adversaires sur place. Cependant, il avait accepté de se repositionner en défense pour améliorer son jeu et corriger certains défauts, comme la tentation de répéter les mêmes dribbles.

Peu à peu, Ballo-Touré s’était imposé comme un défenseur solide, détrônant même Souleymane Doumbia, pourtant performant lors d’un match amical du PSG contre Nice en 2014. Il avait pris le contrôle de l’aile gauche de la défense de la réserve et n’avait plus lâché cette position. Son tranchant offensif était resté intact, tandis qu’il s’était progressivement adapté aux exigences défensives, telles que le marquage, les couvertures et les duels.

Un passage éclair à Lille avant de filer vers le Rocher !

Très jeune titulaire en réserve et performant lors de la plupart de ses sorties, Ballo-Touré avait rapidement attiré l’attention de clubs étrangers. Alors qu’il n’était pas encore pro, Tottenham lui avait proposé un contrat, mais le joueur et son entourage avaient préféré rester au PSG pour progresser tranquillement.

Cependant, en 2017, coup de théâtre puisque le virevoltant latéral décide de ne pas signer pro à Paris mais… au LOSC ! Dès janvier, les Lillois avaient bouclé son arrivée. Une signature qui a fait couler beaucoup d’encre à l’époque puisque Lille avait enfreint le règlement en contactant le joueur avant la fin de son contrat stagiaire et sans que ce dernier n’ait au préalable refusé une première offre de Paris. Lille avait à l’époque été sanctionné, mais le joueur avait rejoint le Nord.

Six mois, 18 titularisations et 5 sélections en France Espoirs plus tard, Fodé Ballo-Touré quittait déjà Lille pour rejoindre le soleil du Rocher ! Un transfert évalué à 11 millions d’euros. Le LOSC n’a pas résisté longtemps à cette offre et le jeune Fodé confirme son statut de jeune pépite du football français.

Le Milan AC se laisse séduire par Ballo-Touré…

En 2021, Fodé Ballo-Touré a quitté l’AS Monaco pour rejoindre l’AC Milan en Serie A. Ce transfert, pour environ 5 millions d’euros, a permis à Ballo-Touré de tripler son salaire, passant de 35 000 euros brut mensuels à près d’un million d’euros net par saison. Il a signé un contrat de quatre ans avec les Rossoneri, rejoignant ainsi plusieurs anciens joueurs de la Ligue 1, tels que Maignan, Adli, Giroud, Bakayoko et son ancien coéquipier monégasque, Pietro Pellegri.

À son arrivée à Milan, les supporters n’attendaient rien de particulier de celui qui venait de signer deux passages corrects avec Lille et Monaco. Un tifoso témoigne : « Ballo-Touré est un joueur très inconstant. Il peut livrer de très bons matchs mais les gâche souvent par de grossières erreurs individuelles. Il fonctionne à la confiance et a été globalement bon lorsque Bielsa et Galtier l’ont installé comme titulaire. Cependant, dès que le doute s’installe, il enchaîne des périodes moins bonnes. Au niveau des qualités et défauts, sa principale qualité est sa forme athlétique, avec une belle pointe de vitesse et une bonne capacité d’élimination. Cependant, défensivement, il manque de rigueur et n’a aucune science du placement. De plus, son inconstance le fait régulièrement rater des actions simples comme les passes et les contrôles. »

… mais pas les supporters Rossoneri !

Les rumeurs de départ du franco-sénégalais à Fulham avaient ravi les supporters rossoneri qui semblaient ne plus en pouvoir de ses multiples revirements : « On lui dit barre-toi ! Il a le choix avec de belles destinations et de bons projets sportifs dans de bons championnats Bologne, Werder, Fulham, Nice. On veut conclure avec Fulham, il préfère Bologne puis Nice se rabat sur le Werder avec qui ça se fait pas, est à 2 doigts de rester au club pour partir in extremis à …Fulham le club qu’il voulait… » réagit un supporter de Milan sur un forum.

Que ce soit au niveau sportif ou humain, Fodé Ballo-Touré n’a pas convaincu. C’est aujourd’hui un joueur qui a très peu joué ces dernières saisons et cherche un tremplin. L’ASSE pourrait en être un pour le latéral qui a peu à peu sombré dans une indifférence qui doit forcément aiguiser son désir de démontrer qu’il est toujours un défenseur de haut-niveau !