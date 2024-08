À la recherche d’un arrière gauche depuis plusieurs semaines, l’ASSE va officialiser l’arrivée d’un joueur du Milan AC ! En effet, en pénurie de latéraux pour son déplacement ce week-end, le club devrait régler le problème pour la semaine prochaine puisqu’un joueur arrive dans le Forez.

Petrot, Bentayg, Appiah et Maçon sur le flanc

Pour le déplacement à Monaco, Olivier Dall’Oglio doit composer ses 4 latéraux de l’effectif professionnel. Il l’a d’ailleurs évoqué en conférence de presse à la mi-journée : « Sur les blessés, Dennis Appiah s’est fait mal à Kiel, il est trop juste pour Monaco. Anthony Briançon s’est fait mal au genou et ne sera pas là. Léo Pétrot et Ibrahima Wadji ont repris il y a deux jours et seront absents également. Aïmen Moueffek reprend la semaine prochaine. Mahmoud Bentayg est sur une blessure longue et reprendra doucement. » Ainsi, le club va donc devoir s’appuyer sur son réservoir en lançant des jeunes joueurs vus durant la préparation.

Ballo-Touré arrive à l’ASSE !

Le dossier du latéral gauche a offert de nombreux rebondissements. Alors que la piste la plus chaude a longtemps été Matthieu Udol, le capitaine messin, l’ASSE s’est ensuite penché sur les dossiers Opéri du Havre et Neto Borges de Clermont, sans véritablement entreprendre des négociations intensives. Dès lors, c’est l’actuel joueur du Milan AC : Fodé Ballo-Touré qui arrive selon les informations de Fabrizio Romano. Un joueur qui compte bien se relancer dans le Forez.

Ce joueur de 27 ans, international sénégalais (17 sélections) est évalué à 3 millions d’euros à un an de la fin de son contrat. Il sort d’une saison 2023-2024 durant laquel il a joué 225 minutes avec Fulham où il était prêté. Lors de la saison 2022-2023, il a disputé 650 minutes. En d’autres termes, il a disputé l’équivalent de 10 matchs officiels lors des deux dernières saisons. Il faudra donc s’armer de patience pour un joueur qui doit retrouver de l’élan. Néanmoins, Irvin Cardona présentait le même genre de bilan avant son arrivée à Saint-Etienne. Le mariage entre lui et les supporters fut malgré tout parfait. Wait and see !