Les Verts retrouvent le chemin de la ligue 1 ce samedi à Adi Hütter s’est livré en conférence de presse juste avant la rencontre entre l’AS Monaco et l’ASSE. Extraits de ses propos.

« Je veux féliciter Saint-Etienne pour son accession » (Adi Hütter avant Monaco-ASSE)

« Nous allons affronter un club historique du championnat, que je veux d’ailleurs féliciter pour son accession. C’est le calendrier, nous l’acceptons tel qu’il est, et nous sommes surtout très heureux de démarrer cette saison chez nous à Monaco au Stade Louis-II.

Déjà nous ne pouvons pas comparer les matchs de Barcelone et de Saint-Etienne. Nous nous attendons à ce qu’ils jouent en 4-3-3 avec Sissoko devant, un attaquant solide sur lequel ils jouent des longs ballons. Nous aurons certainement davantage la possession et devrons trouver des solutions pour les maintenir sous pression, tout en pratiquant notre style de jeu. La saison dernière nous avons perdu beaucoup de points en route pour nous mettre à l’abri, nous devrons donc faire attention pour réduire l’écart avec le Paris Saint-Germain notamment et les meilleures équipes. Mon rôle est encore une fois de développer cette équipe et de lui appliquer ma philosophie. »

« Nous sommes entièrement focalisés sur cette première journée de Ligue 1 contre Saint-Etienne »

« C’était une longue préparation (sourire), avec plus de sept semaines de travail. Mais désormais l’ensemble de l’équipe est là, donc c’est une bonne chose. Je suis satisfait, comme de notre dernier match amical contre le Barça. La pré-saison est souvent l’occasion de tester des choses avec les joueurs, d’essayer des systèmes différents, donc je suis assez content sur ce plan-là.

Comme vous pouvez l’imaginer, j’étais beaucoup plus satisfait après notre victoire à Barcelone qu’après le Genoa (défaite 1-0), qui était un match difficile. Mais nous ne pouvons pas comparer ces deux matchs honnêtement. Lundi était une très bonne soirée et une belle victoire pour nous, mais cela s’arrête là. Désormais nous sommes entièrement focalisés sur cette première journée de Ligue 1 contre Saint-Etienne. »

« Cette saison est un nouveau défi pour nous, mais nous gardons des ambitions élevées »

« Le titre ? Nous pouvons toujours rêver de titres dans la vie, c’est dans la nature humaine. Mais nous sommes surtout très clairs dans nos objectifs, nous voulons rester tout en haut du classement et pourquoi pas passer les poules en C1. L’AS Monaco a toujours été un club ambitieux, et nous avons une très bonne équipe cette saison, mais c’est encore un challenge différent de l’an passé.

Nous avons eu cette conversation ce matin avec le groupe et l’ensemble du staff. Nous avions de grandes ambitions encore cette saison, à commencer par maintenir l’AS Monaco au top de la Ligue 1, pour nous qualifier à nouveau en Ligue des Champions. Passer les poules en C1 ? Pourquoi pas, je pense que nous avons l’équipe pour en tout cas. Désormais nous sommes engagés en Ligue des Champions, la compétition la plus difficile. Et puis certaines équipes se sont renforcées, comme l’Olympique de Marseille, avec son nouveau coach, ou encore Lyon, qui a été très actif. Sans parler du PSG et des autres équipes. C’est donc un nouveau défi pour nous, mais nous gardons des ambitions élevées. »