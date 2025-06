Très courtisé après une saison pleine, le milieu suédois Besfort Zeneli attire les convoitises, dont celle de l’ASSE. Mais le joueur temporise et ne ferme pas la porte à une prolongation de l’aventure avec Elfsborg.

Déjà repéré par les recruteurs stéphanois, Besfort Zeneli confirme qu’il figure sur les tablettes de nombreux clubs européens. « Il y a sept à huit clubs intéressés », a-t-il confié à Fotbollskanalen, sans préciser les noms des équipes. Si l’ASSE semble faire partie de ces prétendants, le milieu de 22 ans ne s’est pas encore décidé quant à son avenir immédiat. Et pour cause, Zeneli souhaite d’abord prendre du recul et souffler après une intense saison : « Je vais partir en Espagne après le match international, et je vais me reposer. Je réfléchirai à tout ça après les vacances ».

Le joueur, qui a récemment connu sa première sélection avec l’équipe nationale suédoise, semble conscient des attentes, mais préfère ne pas se précipiter.

Mercato : un dossier concurrentiel et incertain

L'ASSE n’est pas seule dans la course. D’autres clubs, dont Southampton et des écuries du City Football Group, auraient également manifesté leur intérêt. Dans ce contexte, la direction stéphanoise devra faire preuve de persuasion pour convaincre le joueur de rejoindre le Forez. Zeneli, très attaché à son club formateur, ne cache pas son rêve de remporter le championnat de Suède avec Elfsborg, aux côtés de son frère : « Mon rêve a toujours été de gagner l’or avec Elfsborg. Et maintenant, j’ai peut-être la chance de le faire avec Arber. »

L’ASSE doit-elle patienter jusqu’à l’hiver ?

Un autre élément pourrait peser : Elfsborg n’est pas engagé en Coupe d’Europe cet automne. L’équipe peut donc concentrer toutes ses forces sur l’Allsvenskan, où elle joue le titre. Zeneli pourrait ainsi être tenté de rester encore quelques mois pour atteindre son objectif. Son avenir reste donc suspendu à sa réflexion post-vacances.

Quant à son prix de transfert, le joueur ne se prononce pas : « Les prix sont fous dans le football aujourd’hui. Je ne saurais même pas dire à combien je suis évalué ». Une chose est certaine : si l'ASSE veut recruter Zeneli cet été, il faudra sortir le chéquier… et faire preuve de patience.

Source : Fotbollskanalen