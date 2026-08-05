Alors que le coup d'envoi de la saison de Ligue 2 approche à grands pas, le Pau FC a bouclé un mercato particulièrement agité. Parmi les 16 nouveaux visages venus garnir l'effectif béarnais pour cet exercice 2026/2027, deux anciens Verts. Le portier d'expérience Brice Maubleu et le jeune défenseur prometteur Axel Dodote. Interrogé par Sud Ouest, l'entraîneur palois Thierry Debès a distribué les bons points à ses deux recrues stéphanoises.

Dans le Béarn, le grand ménage de l'été a débouché sur un renouvellement massif de l'effectif. Mais pour poser les fondations de son nouveau groupe, Thierry Debès savait exactement ce qu'il cherchait. Et c'est du côté de l'AS Saint-Étienne (ASSE) que le technicien palois a trouvé deux éléments clés pour renforcer son arrière garde ainsi que le poste de gardien lors de ce mercato.

Libre au début du mercato, Brice Maubleu amène son expérience

À 36 ans, Brice Maubleu apporte avec lui un bagage précieux. Arrivé dans le Béarn pour insuffler de la sérénité au poste de dernier rempart, le gardien passé par l'ASSE a très vite fait l'unanimité aux yeux du staff béarnais. Thierry Debès ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction d'avoir bouclé ce dossier très tôt dans le mercato : "On l’avait ciblé dès le début parce qu’on voulait un gardien d’expérience, qui a du vécu en Ligue 2. On était contents de le faire signer rapidement parce qu’il représente exactement le profil que l’on recherchait pour renforcer ce poste."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un signal fort envoyé dès l'entame du mercato. Pau voulait un patron dans les buts, et l'isérois, qui était libre après son départ de l'ASSE cochait toutes les cases.

Le Pari Axel Dodote

Si Maubleu incarne la maturité et l'immédiateté, Axel Dodote (19 ans) représente quant à lui l'avenir. Le grand défenseur central (1,87 m), formé dans le Forez, débarque dans le Béarn avec une solide réputation chez les jeunes, mais tout à prouver au niveau professionnel.

Une perspective qui enchante son nouvel entraîneur, séduit par la marge de progression du joueur : "C’est un peu le même profil que Rony (Mimb Baheng, également recruté lors de ce mercato d'été). Il a fait toutes les équipes de France jeunes et cela dit beaucoup de son potentiel. C’est un talent à façonner."

Entre l'expérience d'un cadre aguerri aux joutes de la Ligue 2 et le potentiel brut d'un jeune international tricolore, le Pau FC espère bien avoir déniché deux affaires en or du côté de l'ASSE. Les supporters stéphanois, eux, garderont sans aucun doute un œil attentif sur l'évolution de leurs anciens protégés sous leurs nouvelles couleurs béarnaises.