L’ASSE lance son mois de février ce soir à Lille. En ce premier jour du second mois de l’année, les Verts affrontent une équipe qui vient de s’imposer 6-1 contre Feyenoord en Ligue des Champions. Irvin Cardona a fait son retour au club mardi dernier. Eirik Horneland va-t-il le titulariser d’entrée ? Voici la composition probable.

Alors que le mercato se termine lundi soir, les supporters espèrent encore plusieurs renforts pour l’ASSE. Seul Irvin Cardona est arrivé du côté de l’Étrat, sans qu’aucun départ n’ait pour l’heure été officialisé. C’est donc avec un groupe similaire à celui des débuts d’Eirik Horneland lors des premiers jours du mercato que l’ASSE devrait affronter le LOSC.

Plusieurs retours pour l’ASSE

Eirik Horneland a vu plusieurs joueurs reprendre l’entraînement collectif cette semaine, notamment Ibrahima Wadji et Yvann Maçon. Ce dernier pourrait d’ailleurs effectuer son retour dans le groupe. Ibrahim Sissoko purgera son dernier match de suspension et pourra faire son retour contre Rennes samedi prochain. Benjamin Bouchouari et Louis Mouton seront également de retour après avoir été suspendus la semaine dernière pour accumulation de cartons jaunes.

Bien qu’il ait repris l’entraînement depuis plusieurs semaines, Thomas Monconduit reste hors du groupe. Aïmen Moueffek a repris la course cette semaine et n’est donc pas du voyage dans le Nord. Ayman Aiki, en instance de départ à Bastia, n’est pas disponible. Irvin Cardona, arrivé mardi, est quant à lui qualifié pour cette rencontre.

Louis Mouton et Augustine Boakye ont été touchés par la grippe cette semaine et étaient incertains pour ce match, tout comme Anthony Briançon.

Horneland ne change rien en défense

Sauf surprise, Gautier Larsonneur sera dans le but stéphanois ce soir. Le portier breton s’est incliné une seule fois à Auxerre et espère ramener son quatrième clean sheet de la saison. Pour cela, il faudra réitérer la performance du match aller, où l’ASSE s’était imposée 1-0.

Depuis son arrivée, Eirik Horneland a fait confiance au même quatuor défensif, et cela devrait continuer ce samedi. Dennis Appiah sera aligné sur le côté droit, tandis que Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé devraient être associés pour la cinquième fois consécutive. Enfin, Léo Pétrot devrait de nouveau occuper le couloir gauche de la défense stéphanoise.

L’ASSE ne retrouve pas son milieu type

Malade il y a deux semaines face à Nantes, Pierre Ekwah a retrouvé sa place dans le XI stéphanois à Auxerre il y a huit jours. Le joueur prêté par Sunderland devrait enchaîner une seconde titularisation de rang ce soir à la Décathlon Arena.

Un changement est toutefois attendu par rapport à la rencontre précédente. Lamine Fomba devrait retrouver le banc et laisser sa place à Benjamin Bouchouari. Louis Mouton, malgré son retour dans le groupe, devrait être remplaçant. Les deux jeunes milieux avaient écopé d’un troisième carton jaune en moins de dix matchs face au PSG, ce qui leur avait valu un match de suspension face à Auxerre. Malade cette semaine, le natif de Saint-Priest-en-Jarez ne devrait pas être titulaire, laissant sa place à Mathis Amougou.

Cardona déjà dans le onze ?

Depuis le début de saison, Zuriko Davitashvili n’a manqué qu’une seule rencontre en Ligue 1. Malade face à Reims, le Géorgien n’était pas présent lors de la dernière victoire stéphanoise en championnat. Il devrait à nouveau débuter au poste d’ailier gauche ce soir à Lille, accompagné par Lucas Stassin. L’attaquant belge s’est offert son troisième but de la saison face à Auxerre.

Sur l’aile droite, Eirik Horneland dispose de plusieurs solutions. Augustine Boakye, malade et absent de l’entraînement jeudi, ne devrait pas débuter. Le Ghanéen devrait donc céder sa place à Irvin Cardona. La dernière recrue stéphanoise devrait bel et bien connaître ses premières minutes depuis son retour à l’ASSE.