Lille a offert une prestation magistrale en s'imposant face au Feyenoord lors d'un match qui s'avérait décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans un stade Pierre-Mauroy en fusion, les Dogues ont su faire preuve de caractère pour s'imposer 6-1 et assurer leur place dans le Top 8.

Dès les premières minutes, Lille impose son rythme et trouve la faille rapidement grâce à Sahraoui, qui ouvre le score à la 4e minute. Toutefois, Feyenoord ne tarde pas à réagir et égalise après un temps fort en première période. Malgré ce coup dur, les Lillois ne baissent pas les bras et reprennent l'avantage peu avant la pause grâce à un but contre son camp de Trauner, permettant aux Nordistes de rentrer aux vestiaires avec une courte avance (2-1).

Au retour des vestiaires, le Feyenoord tente de bousculer le bloc lillois et se procure plusieurs occasions, mais la défense des Dogues, bien organisée, parvient à repousser les assauts néerlandais. C'est Angel Gomes qui va consolider le score pour Lille à la 57e après un corner obtenu par les Dogues. Ce dernier est joué court, et Bakker lance Gomes qui frappe dans un angle fermé et inscrit le 3ème but lillois !

Lille finit par atomiser Feyenoord !

La rencontre bascule définitivement en faveur des Lillois dans le dernier quart d'heure, avec un festival offensif en seulement six minutes. Jonathan David inscrit le quatrième but d'une frappe précise, avant que Sahraoui ne soit une nouvelle fois impliqué sur un but contre son camp de Trauner (5-1). Enfin, Rémy Cabella parachève le spectacle avec une tête victorieuse, à la conclusion d'une action initiée par un énième débordement de Sahraoui (6-1).

Les Lillois terminent la rencontre en gestion, profitant des dernières minutes pour savourer cette victoire éclatante. Les supporters exultent dans les tribunes alors que Lille valide officiellement son billet pour les huitièmes de finale sans avoir à passer par les barrages. Une qualification méritée pour les hommes de Paulo Fonseca, qui ont démontré une belle solidité et efficacité offensive.

L'un des grands artisans de cette victoire, Osame Sahraoui, a été déterminant avec un but, une passe décisive et une implication directe dans plusieurs réalisations lilloises. Mitchel Bakker et Rémy Cabella se sont également illustrés.

Le coach de Feyenoord pointe ce qui a manqué à ses hommes

Avec cette victoire, le LOSC a parfaitement préparé la rencontre de ce week-end face à l'ASSE. Bruno Génésio a même surpris en reposant certains cadres, c'est ce qu'il expliquait après la rencontre dans des propos rapportés par L'Equipe : "On a beaucoup de matches. On est l'équipe qui a le plus joué en Europe depuis le début de saison. J'ai besoin de ménager les uns et les autres. De redonner du temps de jeu aux joueurs qui en ont besoin. Je pense à Angel (Gomes). J'ai aussi confiance dans tous les joueurs qui doivent se monter. D'autant que nous avons encore trois matches à domicile qui arrivent."

Du côté de Brian Priske, le coach de Feyenoord, c'était évidemment la déception qui l'emportait, avec peut-être un message que les stéphanois devront retenir pour ne pas vivre l'enfer dans le Nord samedi soir : "Nous étions en retard sur trop d'occasions. Nous manquons de discipline. Attaquer, c'est bien, mais nous n'aimons pas assez le travail défensif. Nous l'avions fait contre le Bayern. Pas ce soir. "