S'il faudra attendre demain soir pour voir l'ASSE de retour sur les pelouses de Ligue 1, un concurrent direct jouait ce vendredi. Montpellier recevait Lens avec la ferme intention d'enchainer une troisième victoire consécutive ! Les nordistes étaient prévenus. Retour sur la rencontre.

Contre toute attente, Montpellier allait mieux. Même Jean-Louis Gasset pensait que le MHSC partait de trop loin pour se sauver. Mais les deux dernières rencontres ont tout changé. Victorieux heureux face à Monaco, Savanier et ses coéquipiers ont réussi l'improbable en s'imposant sur la pelouse du TFC. Six points glanés en deux journées qui replacent le MHSC dans la course pour le maintien ! Ils n'étaient qu'à trois longueurs de l'ASSE avant le coup d'envoi. Voici le résumé de la rencontre.

Montpellier chute face à Lens

Le RC Lens s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Montpellier lors de la 20ᵉ journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont parfaitement lancé leur match grâce à une ouverture du score dès la première minute par M’Bala Nzola, servi par Adrien Thomasson. Montpellier a cru égaliser à la 25ᵉ minute, mais le but de Goduine Koyalipou a été annulé après intervention de la VAR.

Juste avant la pause, les Montpelliérains ont écopé de deux cartons jaunes (Théo Sainte-Luce à la 18ᵉ et Facundo Medina à la 45ᵉ+7), tandis que Deiver Machado a aussi été averti pour gain de temps (45ᵉ+6). À la mi-temps, Lens menait 1-0.

En seconde période, Boubakar Kouyaté a été averti à la 50ᵉ minute, avant que Lens ne creuse l’écart à la 61ᵉ par l’intermédiaire de Jérémy Agbonifo, encore une fois sur une passe décisive d’Adrien Thomasson. Montpellier a tenté de réagir en effectuant plusieurs changements, notamment Wahbi Khazri qui a remplacé Andy Delort à la 64ᵉ minute, mais les Lensois ont su maîtriser leur avantage jusqu’au bout.

Lens repart donc avec trois points précieux, confirmant son bon état de forme, tandis que Montpellier, en difficulté, perd à nouveau et restera à trois points minimum de l’ASSE.