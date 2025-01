Le mercato hivernal est une période cruciale pour l'ASSE, actuellement en lutte pour son maintien en Ligue 1. Parmi les noms de possibles recrues qui circulaient, Irvin Cardona a officiellement fait son retour dans le Forez. Mais une question se pose : ce transfert est-il une bonne idée pour les Verts ? Voici les points à prendre en considération.

Les arguments positifs du retour de Cardona

Cardona, un joueur compatible avec le système Horneland

Sous la direction d'Eirik Horneland, l'ASSE a pris le pas d'un jeu basé sur la polyvalence et l'engagement. Ça tombe bien, Irvin Cardona est un joueur qui semble taillé pour ce style. Sa capacité à jouer comme ailier intérieur et à dépanner en pointe en fait un atout non négligeable pour le nouveau coach des Verts. Son profil permettrait notamment de doubler le poste de Lucas Stassin, un des piliers du système actuel. Autre argument de taille, le retour d'Irvin Cardona serait une demande personnelle de l'entraineur lui-même. Eirik Horneland aurait été séduit lors du visionnage des images de l'ancien stéphanois. Le retour du joueur, en prêt avec option d'achat, semble donc une excellente nouvelle pour l'AS Saint-Étienne.

Cardona va vite (re)trouver sa place

Tout le monde le sait, Cardona a déjà évolué à l'ASSE par le passé. Une réelle réussite comme en témoigne ses 10 réalisations en 22 rencontres, avec à la clef une remontée en Ligue 1 au terme d'un barrage irrespirable face à Metz (4-3 au cumul). Une greffe immédiate entre l'ancien brestois et le Peuple Vert. Ce passif pourrait être un atout pour une (ré)intégration rapide. Il connaît plusieurs joueurs et comprend les attentes d'un club comme l'ASSE. Cette expérience précédente pourrait être un facteur d'accélération dans une saison où chaque point va compter. Prêt physiquement, il intègre le groupe professionnel dès aujourd'hui et devrait jouer ses premières minutes sur la pelouse de Lille, samedi 1er février (21 h 05).

Des efforts sur le salaire

C'était une des questions entourant le retour d'Irvin Cardona à l'ASSE. Attentive à la bonne gestion de sa masse salariale, la direction des Verts souhaitaient être sûr de rester cohérente dans les émoluments proposer à ses joueurs. L'ancien n° 11 des Verts, désormais n° 7, touchait 120 000€ du côté d'Augsbourg. Une somme trop élevée pour l'ASSE. Prouvant sa volonté farouche de revenir dans le Forez, Irvin Cardona a consenti à réduire considérablement son salaire pour faciliter les négociations.

Des réserves à émettre pour le retour de Cardona ?

Une vraie inconnue en première division

Malgré son potentiel, Irvin Cardona ne s'est jamais imposé pleinement dans un championnat de première division. Les statistiques parlent d'elles-mêmes : en 215 matchs disputés dans sa carrière, il a inscrit 60 buts et délivré 22 passes décisives. Si ces chiffres sont respectables, ils restent en deçà des attentes pour un joueur évoluant dans l'élite. Il n'est pas parvenu à s'installer en Ligue 1 avec Brest, en Bundesliga avec Augsbourg ou en Liga à l'Espagnol Barcelone. À 27 ans, parviendra-t-il à percer ce plafond de verre ? C'est toute la question. Retrouver un contexte dans lequel il s'est pleinement épanouie parait être le meilleur environnement pour y parvenir. Surtout, l'ASSE aura grand besoin d'un Irvin Cardona au meilleur de sa forme pour arracher son maintien en Ligue 1.

Des atouts mais aussi des attentes pour l'ASSE

Nous l'avons dit plus haut, et vous l'avez vu lors du passage du joueur chez les Verts en début d'année 2024, Irvin Cardona présente des atouts indéniables pour renforcer l'ASSE dans sa quête de maintien. Sa polyvalence et sa connaissance du club sont notamment des arguments de poids. Toutefois, ses performances passées dans les championnats de l'élite du football européen peuvent susciter des interrogations. Le retour de Cardona sera une bonne idée à condition que le joueur se montre à la hauteur des attentes. Pour l'objectif maintien de l'ASSE, c'est tout ce qu'on lui souhaite.