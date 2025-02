Le mercato fermera ses portes ce lundi 3 février à 23 heures. Pour l'heure, l'ASSE n'a enregistré qu'un seul renfort et se montre guère plus efficace du côté des départs. Point sur la situation à trois jours du gong final.

Comme trop souvent, pour répondre aux mauvais résultats, les clubs de Ligue 1 attendent le mercato comme une solution miracle pour redresser la barre et gommer les carences sportives ou économiques. 15ᵉ de Ligue 1, l'ASSE ne fait pas figure d’exception. Si la donne a bien changé depuis le rachat du club, l’AS Saint-Étienne doit se montrer active en cette fenêtre hivernale pour espérer atteindre son objectif : le maintien en Ligue 1.

Pour ce faire, les Verts ont rapidement affiché leurs ambitions. Dans les mots, en tout cas. En décembre, Ivan Gazidis affirmait que l’équipe allait se renforcer, de quoi mettre l’entraîneur choisi par Kilmer Sports Ventures, Eirik Horneland, dans les meilleures dispositions pour atteindre cet objectif.

Une opération dégraissage à la peine

Les dirigeants stéphanois comptaient recruter trois joueurs cet hiver tout en dégraissant un effectif où les traces de la Ligue 2 restent prégnantes. Pour l’heure, seul Irvin Cardona s’est officiellement engagé avec l’ASSE. Un retour bienvenu pour une attaque moribonde ces derniers mois (18 buts en 19 matchs, seul Le Havre fait pire en L1).

Pas plus de réussite dans le sens des départs. Yanis Lhéry a été libéré pour rejoindre l'Agrupación Deportiva Alcorcón (Espagne). Jibril Othman s'est, comme nous vous l’annoncions, engagé en prêt avec le Royal Francs Borains (D2 belge). Ayman Aiki a lui prolongé son contrat jusqu'en 2027 avant d'être prêté à Bastia.

Si ces prêts, qui s'inscrivent dans la continuité du travail effectué cet été, sont positifs (Bladi au FBBP, Owusu à QRM, Cissé à Annecy), l’ASSE peine en revanche à trouver des portes de sortie pour ses joueurs plus expérimentés. Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon, Mathieu Cafaro ou encore Lamine Fomba, autant de situations différentes qui devraient pourtant conduire au même résultat. Avec des salaires confortables contractés lorsque l’ASSE évoluait en Ligue 2, les dirigeants peinent à leur trouver des points de chute. La crise des droits TV, conjuguée aux places de plus en plus limitées depuis le passage à 18 clubs, n’aide pas Loïc Perrin et son équipe à trouver des solutions. L’ASSE ne désespère pas de voir certains mouvements se concrétiser dans la dernière ligne droite.

Des clubs de milieu de tableau de Ligue 2 se sont renseignés sur la condition physique d’Ibrahima Wadji. En cas d’offre, il sera libéré. Plusieurs clubs de L2 ont également manifesté leur intérêt pour Mathieu Cafaro, Florian Tardieu et Anthony Briançon, sans qu’aucune offre n’ait encore été formulée.

L'ASSE veut un latéral !

Du côté des arrivées, l’ASSE souhaite encore recruter au moins deux joueurs d’ici lundi soir. Le dossier le plus compliqué semble être celui qui concerne le latéral droit. Kosta Nedeljković, âgé de tout juste 19 ans, est considéré comme l’un des plus grands talents serbes. Après avoir été devancée par Fenerbahçe sur le dossier Mimović, l’ASSE tente d’obtenir le prêt du latéral droit aux quatre matchs de Premier League cette saison. Une opération complexe, mais pas impossible.

En effet, les négociations se sont accélérées après l'échec Mimovic et étaient proches de se conclure, dans la journée d'hier. Nedeljković est barré par la concurrence de Matty Cash à Aston Villa. Et il a également pu constater l'arrivée d'un autre arrière droit, l'Espagnol Andres Garcia (Levante). Toutefois, les Verts doivent désormais composer avec l'arrivée sur ce dossier du RB Leipzig, qui a proposé hier un prêt avec option d'achat aux Villans, selon L'Equipe. Si le projet du club allemand ne laisse pas insensible Nedeljković, rien n'est encore totalement perdu pour le moment. A suivre...

Un milieu d'ici lundi ?

Par ailleurs, l’ASSE cherche également à renforcer son milieu de terrain et scrute le marché. L’Israélien Mahmoud Jaber (Maccabi Haïfa) était une priorité selon Fabrizio Romano. Son entourage nous confirme l’intérêt du joueur pour rejoindre l’ASSE et la Ligue 1. Estimé à 2 M€, ce milieu défensif de 25 ans apporterait son abattage dans l’entrejeu, à un tarif accessible pour les Verts. Là encore, un dossier à surveiller dans les prochaines heures. Il n’est pas le seul joueur apprécié par le board stéphanois, qui regarde également du côté de l’Allemagne.

Bernauer proche des Verts

L’ASSE reste à l’écoute du marché. Priorité du mercato hivernal fin décembre, l'ASSE avait ciblé le messin Sadibou Sané. Le FC Metz, bien placé pour la montée en Ligue 1, ayant demandé plus de 10 millions d'euros pour son défenseur central, les dirigeants se sont tournés vers d'autres pistes plus abordables.

Parmi elles, celle menant à Maxime Bernauer (Zagreb) tient la corde. L'ancien du Paris FC va débarquer dans le Forez sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 1.5 M€. Particulièrement doué techniquement, les qualités de ce joueur correspondent aux besoins du jeu de possession d'Eirik Horneland. Une arrivée qui a de grandes chances d'aboutir dans les heures à venir.

Les trois derniers jours du mercato s’annoncent mouvementés dans le Forez !