Deux nouvelles affiches de la 28ᵉ journée de Ligue 2 se disputaient ce samedi à 14h. Avant la rencontre de l’ASSE qui clôturera ce week-end de compétition, Troyes pouvait prendre le large en s’offrant Dunkerque pendant que Reims était à la relance à Guingamp. Résumé et résultats.

Encore sur le podium il y a quelques journées, Reims n’a plus gagné depuis le vendredi 30 janvier en Ligue 2. Les rémois ont alors chuté et se devaient de s’imposer ce samedi pour rester dans le top cinq. Le club champenois était sur la pelouse de Guingamp qui pouvait revenir à un point de son adversaire du jour en cas de victoire.

Troyes peut prendre le large en Ligue 2

Leader incontesté depuis la fin du mois de septembre, Troyes avait l’occasion de prendre provisoirement sept points d’avance sur l’ASSE en s’imposant face à Dunkerque. Les Nordistes qui restent sur quatre matchs sans succès espéraient s’offrir le leader pour rester placé dans la course au top 5 de Ligue 2.

Avec quatre victoires consécutives, l'ESTAC a retrouvé une dynamique positive qui lui a permis de garder sa place en tête du classement. Face à l'USLD, les troyens pouvaient s'ouvrir davantage les portes de la montée en Ligue 1.

Reims sans trembler à Guingamp

Reims s’impose logiquement sur la pelouse de Guingamp au terme d’un match rythmé et globalement maîtrisé. Dès l’entame, les Rémois prennent le contrôle du ballon et imposent leur tempo. Cette domination est rapidement concrétisée avec l’ouverture du score de Daramy, opportuniste à l’entrée de la surface après une action collective bien construite.

Malgré ce coup dur, Guingamp ne se désunit pas et propose des séquences intéressantes, notamment grâce à l’activité d’Hatchi et aux appels de Kielt. Les Bretons se créent plusieurs occasions franches, mais butent sur un excellent Jaouen, décisif à plusieurs reprises.

Au retour des vestiaires, Guingamp pense pouvoir revenir dans la partie après l’obtention d’un penalty. Mais Jaouen repousse la tentative de Mafouta, un tournant majeur dans la rencontre. Derrière, Reims reprend progressivement le contrôle et exploite les espaces. Les visiteurs font le break à la 70e minute grâce à Gbane, totalement oublié au second poteau sur coup de pied arrêté. Un second but qui assomme définitivement les Guingampais, malgré quelques dernières tentatives.

Solides techniquement et bien organisés, les Rémois confirment leur supériorité et s’imposent avec autorité, laissant Guingamp avec des regrets, notamment sur ses occasions manquées.

Troyes écrase Dunkerque sur fond de polémiques

Troyes a largement dominé Dunkerque (5-1) dans une rencontre marquée autant par sa supériorité offensive que par de fortes tensions autour de l’arbitrage. Le match a démarré sur un rythme élevé avec l’ouverture du score rapide d’Adeline, avant la réaction de Dunkerque concrétisée par Bokele. Mais la rencontre a basculé à la 24e minute avec l’expulsion directe de Zossou pour une semelle, laissant les Nordistes en infériorité numérique pendant plus d’une heure.

Dans la foulée, une autre décision a fait débat juste avant la pause. Un penalty a été accordé à Troyes pour une faute de Diong sur Bentayeb, permettant au leader de reprendre l’avantage. À la mi-temps, la frustration était déjà palpable côté dunkerquois. Opa Sanganté a dénoncé au micro de beIN Sports : "On se fait voler clairement. Le carton rouge, on ne comprend pas. Il n'y a pas penalty. Tous les week-ends, ça se retourne contre nous".

En seconde période, Troyes a déroulé face à un adversaire diminué. Bentayeb a signé un doublé, Ripart a aggravé le score et El Idrissy a conclu en fin de match. Avec ce succès net, l’ESTAC creuse l’écart en tête, mais la rencontre restera marquée par des décisions arbitrales vivement contestées.