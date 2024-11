ASSE : Olivier Dall'Oglio se crée une garde rapprochée !

L'ASSE traverse déjà sa troisième trêve internationale de la saison et en profite pour préparer du mieux que possible, malgré les absents, la réception capitale de Montpellier à Geoffroy-Guichard ce samedi soir. Sur les deux derniers matchs et malgré la défaite dans le derby, Olivier Dall'Oglio semble avoir trouvé un semblant d'équipe-type bien que la blessure de Mickaël Nadé va le contraindre à revoir ses plans une énième fois en défense centrale. Cela se retrouve dans l'évolution des temps de jeu avec des ascensions pour certains joueurs et des ralentissements pour d'autres. Analyse chiffrée des temps de jeu après 11 journées.

Le club des quatre de l'ASSE Ils ne sont plus que deux. Deux joueurs de l'ASSE à avoir débuté l'intégralité des rencontres depuis le début de saison : Gautier Larsonneur et le meilleur buteur stéphanois Zuriko Davitashvili. Dylan Batubinsika a été titularisé à 9 reprises tandis que Mathis Amougou accumule déjà 8 titularisations (il a débuté les trois derniers matchs sur le banc), tout comme la recrue estivale Pierre Ekwah. Au final, seuls cinq joueurs ont disputés 660 minutes de jeu ou plus, depuis le début de saison (soit une moyenne de plus de 60 minutes par match) : Larsonneur, Davitashvili, Batubinsika, Ekwah et Appiah. Le portier de l'ASSE est le seul à avoir joué l'intégralité des minutes (990). Autre statistique : quatre joueurs ont pris part aux 11 matchs joués depuis le début de la saison : Larsonneur, Davitashvili, Batubinsika et Sissoko. Cafaro a quitté ce club des cinq du fait de sa suspension lors du derby.

Au total, Olivier Dall'Oglio a utilisé 27 joueurs depuis le début de saison. 24 d'entre eux ont été titularisés au moins une fois. Ibrahim Wadji, Kevin Pedro et Jibril Othman eux, sont les exceptions. Plusieurs joueurs n'ont pas encore joué la moindre minute de jeu depuis le début de saison : Brice Maubleu logiquement, mais également Thomas Monconduit, Anthony Briançon, Igor Miladinovic ou Antoine Gauthier.

Sur les quatre dernières rencontres, trois joueurs se sont particulièrement fait remarquer en gagnant soudainement du temps de jeu :

Benjamin Bouchouari : 74% du temps de jeu possible entre la J8 et la J11, contre 7% sur les 7 premières journées

Louis Mouton : 66% contre 8%

Augustine Boakye : 61% contre 8%

À ces trois joueurs, nous pouvons ajouter Mickaël Nadé et Léo Pétrot qui ont disputé l'intégralité des quatre derniers matchs (360 minutes de jeu) alors que sur les 7 premières journées, ils avaient pris respectivement part à 37% et 38% du temps de jeu.

À l'inverse, certains joueurs sont en perte de vitesse comme Amougou, Abdelhamid, Cafaro ou encore Sissoko :

Mathis Amougou : 27% du temps de jeu sur la période J8-J11 contre 86% sur la période J1-J7

Yunis Abdelhamid : 35% contre 71%

Mathieu Cafaro : 36% contre 67%

Ibrahim Sissoko : 42% contre 74%