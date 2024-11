L'ASSE va recevoir Montpellier ce samedi à 19 heures. Une affiche très attendue par les supporters entre deux équipes à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Benjamin Lecomte (Gardien du MHSC) s'est exprimé en conférence de presse avant d'effectuer son retour dans le Forez. Des propos relayés par Midi Libre.

Benjamin Lecomte (Gardien de Montpellier) : "Je pense que c’est surtout d’un point de vue mental. On respire un petit peu mieux quand on gagne, surtout par rapport aux événements qui allaient suivre. Par rapport aux 50 ans du club, c’était le meilleur moment. Après, je pense que c’est aussi la récompense du travail qu’on fait depuis plusieurs semaines qui, enfin, se concrétise. Maintenant, cela reste qu’une victoire. Il reste encore pas mal de matchs. Et il faut se servir de ça pour essayer, justement, de reprendre confiance et de continuer à gagner des points."

Défendre le MHSC

Benjamin Lecomte (Gardien de Montpellier) : "Je pense que pour plein d’entre nous, on n’avait peut-être pas conscience aussi de ce que pouvait représenter le MHSC. C’est sûr qu’en voyant toutes les images qu’on a pu voir tout au long de cette soirée, ça remplit d’émotions et ça donne encore ce goût de travail supplémentaire, d’avoir envie de fournir encore plus d’efforts pour sortir de cette situation qui est pour l’instant délicate."

Montpellier plus solide ?

Benjamin Lecomte (Gardien de Montpellier) : "On essaie de ne pas prendre de but. Il faut aussi qu’on en marque si on veut gagner des matchs. En fin de compte, c’est cet équilibre à trouver, que depuis le début de la saison qu’on n’avait pas du tout trouvé, qui va faire gagner des rencontres. Parce que même si on est très bon derrière, on ne prendra pas de but, mais on ne prendra pas beaucoup de points."

Des points face aux Verts

Benjamin Lecomte (Gardien de Montpellier) : "La victoire face à Brest nous a retourné la tête dans le bon sens, ça nous a permis de mieux aborder le match de samedi face à Saint-Étienne. Tous les matchs sont des tournants dans notre situation. C’est clair que l’ASSE est un concurrent direct, on en a conscience. Il faut se servir de notre victoire face à Brest, pour aller gagner des points ce week-end."